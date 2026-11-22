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SIRACUSA / ATTUALITÀ & SOCIALE – Lumini rossi a led accesi, piccoli catenacci simbolici dello stesso colore e il tintinnio delle chiavi per chiedere alle istituzioni locali di restituire alle donne bisognose della città uno spazio protetto da abitare. Ieri sera, dal Tempio di Apollo fino a via Pompeo Picherali, un’onda di solidarietà ha attraversato Ortigia per sollecitare la riapertura di Casa Monteforte, il palazzo donato alla fine degli anni Sessanta da Maria Monteforte per farne una casa di accoglienza per donne anziane nel cuore del centro storico siracusano.

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[Immagine: Manifestazione serale in Ortigia con lumini rossi a led davanti all’ingresso chiuso di Casa Monteforte]

La mobilitazione e il ruolo delle istituzioni

L’iniziativa, nata su impulso della giornalista indipendente Mascia Quadarella, della presidente dell’associazione WonderS@mmy Ets Samanta Ponzio e della cittadina Silvia D’Arrigo, in collaborazione con la Consulta Comunale Femminile di Siracusa e decine di realtà del Terzo settore, si inserisce nel percorso «Controviolenza… Io Ci Sono… non solo il 25 novembre».

Davanti al portone chiuso di via Picherali, Mascia Quadarella ha ricordato che la campagna è nata dalla testimonianza di una donna in difficoltà abitativa: «Ci ha presentato inconsapevolmente un “conto morale” che stiamo assolvendo con una partecipazione lontana da ogni speculazione politica». La Consulta Comunale Femminile, attraverso la presidente Antonella Fucile, si farà ora carico di portare la questione all’ordine del giorno dell’esecutivo cittadino per individuare un percorso concreto verso la riapertura.

Gli interventi: tra memoria storica e diritto all’abitare

Nel corso dell’incontro sono intervenute diverse attiviste e rappresentanti dell’associazionismo locale:

Samanta Ponzio (WonderS@mmy Ets): ha sottolineato l’importanza di «non limitarsi a denunciare i problemi, ma lavorare per costruire risposte concrete, dare voce a chi non ne ha e garantire continuità a questo impegno».

ha sottolineato l’importanza di «non limitarsi a denunciare i problemi, ma lavorare per costruire risposte concrete, dare voce a chi non ne ha e garantire continuità a questo impegno». Silvia D’Arrigo: ha richiamato la necessità di restituire uno «spazio vivo e vitale alle donne anziane, custodi della nostra memoria storica e delle tradizioni».

ha richiamato la necessità di restituire uno «spazio vivo e vitale alle donne anziane, custodi della nostra memoria storica e delle tradizioni». Tiziana Biondi (vicepresidente Stonewall GLBT Siracusa): ha denunciato la chiusura dal 2016 di un bene donato nel 1968 con un preciso vincolo sociale, affiancando alla richiesta per Casa Monteforte anche l’appello per tempi certi sull’apertura della Casa Rifugio Raffaella Mauceri , bene confiscato alla mafia e ristrutturato con fondi PNRR: «Violenza è anche l’abbandono istituzionale e negare il diritto all’abitare».

ha denunciato la chiusura dal 2016 di un bene donato nel 1968 con un preciso vincolo sociale, affiancando alla richiesta per Casa Monteforte anche l’appello per tempi certi sull’apertura della , bene confiscato alla mafia e ristrutturato con fondi PNRR: «Violenza è anche l’abbandono istituzionale e negare il diritto all’abitare». Nadia Germano (responsabile comunicazione CAV Ipazia): ha evidenziato come riappropriarsi dello spazio pubblico serva a testimoniare quanto le disparità economiche e lavorative pesino sulla vita delle donne, soprattutto in età avanzata e con fragilità sanitarie.

L’omaggio poetico e la chiusura

Il raduno pacifico si è concluso con la deposizione simbolica dei lumini rossi sull’uscio di uno degli ingressi sbarrati di Casa Monteforte e con un momento dedicato a nonne, madri e donne anziane affidato alle letture delle scrittrici e poetesse Loredana Scifo, Demezia Valeriano e Lucia Corsale, che ha emozionato i presenti con i suoi versi in dialetto siciliano dedicati alla «Madre». Un messaggio netto rivolto all’amministrazione: «Aprite quelle porte».

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