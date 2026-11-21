Read this article in English→

SIRACUSA / POLITICA – Un’escalation di note ufficiali, lettere aperte e stoccate sui social network ha trasformato il confronto politico a Siracusa in un vero e proprio braccio di ferro pubblico. Protagonisti della disputa sono il commissario provinciale di Grande Sicilia, Vincenzo Vinciullo, il deputato nazionale di Fratelli d’Italia, Luca Cannata, e il dirigente provinciale meloniano Antonio Annino. Dietro lo scontro verbale si muovono gli equilibri del centrodestra dopo il voto sulla mozione di sfiducia al sindaco Francesco Italia, il ruolo dell’onorevole Giuseppe Carta e i principali dossier amministrativi della provincia.

Pubblicità

[Immagine: Palazzo Vermexio a Siracusa]

1. L’innesco: la lettera aperta di Vinciullo e la sfida TV

La miccia si accende con una lettera aperta firmata da Vincenzo Vinciullo e indirizzata a Luca Cannata. L’ex deputato regionale respinge l’accusa di «poltronite» e lancia al parlamentare avolese la sfida per un faccia a faccia su un’emittente televisiva locale a sua scelta.

Nel documento, Vinciullo rivendica di aver ottenuto i propri incarichi esclusivamente per via elettorale e passa invece in rassegna diverse tappe della carriera professionale e amministrativa di Cannata: dalla direzione del Consorzio Universitario di Siracusa agli incarichi regionali legati a Titti Bufardeci, dal ruolo di ragioniere capo a Solarino fino alla passata nomina a revisore dei conti presso l’ASP di Alessandria. Sul terreno politico, l’esponente di Grande Sicilia nega qualsiasi intesa con il sindaco Francesco Italia, precisando di averlo incontrato solo due volte in tre anni e di non aver dato indicazioni di voto ai consiglieri comunali.

2. La controffensiva di Cannata: «Accetto il tre contro uno»

La replica di Luca Cannata arriva a stretto giro con toni altrettanto netti. Il deputato di Fratelli d’Italia raccoglie il guanto di sfida, ma alza la posta proponendo un confronto allargato: «Porta anche Carta e il sindaco Italia. Sono pronto a confrontarmi con tutti e tre contemporaneamente. Se invece vuoi un confronto da solo, per te è sufficiente il mio collaboratore Antonio Annino».

Sul piano curricolare, Cannata respinge l’accostamento tra i suoi incarichi e il sottogoverno, ricordando la laurea in Economia con il massimo dei voti, l’abilitazione da commercialista e revisore legale, due master e i concorsi pubblici vinti come ragioniere capo a Valguarnera Caropepe e Solarino (chiarendo di aver rinunciato alla nomina di Alessandria per altri impegni). Sul piano politico, il parlamentare chiama in causa Grande Sicilia per l’astensione decisiva dei cinque consiglieri che ha salvato il sindaco Italia dalla sfiducia, dicendosi pronto a confrontarsi pubblicamente su temi chiave come acqua, Aretusacque, IAS, gestione dei rifiuti e TMB.

3. Il secondo round: il caso Canicattini e la solidarietà ad Annino

Davanti alla controproposta del «tre contro uno», Vincenzo Vinciullo torna all’attacco con un nuovo comunicato in cui accusa Cannata di fuggire dal confronto diretto a due, paragonandolo a «Don Abbondio» e dichiarando chiusa la polemica per mancanza di volontà dialettica dell’avversario.

Nell’intervento, il commissario di Grande Sicilia sposta l’attenzione sulle difficoltà interne di Fratelli d’Italia in provincia, citando il recente passaggio al gruppo misto di un consigliere comunale a Canicattini Bagni, rivendica le vittorie elettorali di Giuseppe Carta ed esprime «piena solidarietà» ad Antonio Annino, definito un suo «brillante ex alunno» coinvolto a suo giudizio in modo ingeneroso nella vicenda.

4. L’affondo di Annino: i riflettori sul TMB e sui terreni di Augusta

A quel punto entra direttamente in scena Antonio Annino, dirigente provinciale di Fratelli d’Italia, che respinge la solidarietà di Vinciullo ribaltando l’accusa di ritirata: secondo Annino, a tirarsi indietro dal dibattito sarebbe stato proprio l’ex deputato regionale dopo il rilancio di Cannata.

L’esponente meloniano sposta poi il tiro direttamente sul deputato regionale e sindaco di Melilli, Giuseppe Carta, accusandolo di evitare da oltre un anno un nuovo confronto pubblico dopo una precedente seduta consiliare melillese sul TMB. Annino annuncia inoltre di voler portare all’attenzione pubblica due distinte vicende legate al territorio di Augusta: la localizzazione nel comune megarese delle tre proposte per il nuovo sito del TMB e una richiesta di cambio di destinazione d’uso su alcuni terreni in contrada Granatello, nei pressi dell’ospedale, che secondo quanto dichiarato dal dirigente di FdI risulterebbero intestati a un familiare del parlamentare autonomista.

5. L’epilogo social su Facebook: «Solo l’autista»

L’ultimo atto dello scontro si consuma infine a colpi di post e commenti su Facebook. Sul proprio profilo social, Vincenzo Vinciullo replica direttamente ad Annino ridimensionando l’ipotesi di un faccia a faccia tra i due: «Caro Annino, ti sei montato la testa, non ho mai detto che ti voglio sfidare in TV, aspetto il tuo capo, tu se vuoi puoi venire ad ascoltare, non più di questo. Quando prenderai un millesimo dei voti che ho preso io, potrai confrontarti con me, fino ad allora solo l’autista».

Immediata la controreplica dello stesso Antonio Annino nei commenti sotto il post: «Prima “brillante ex alunno”, poi “solo l’autista”. Professore, mi dispiace che se la sia presa così male. Comunque, visto che mi ha promosso ad autista, vengo a prendere tutti e due. Lei mi dica l’indirizzo. Per Carta, prima bisogna capire dov’è finito».

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale