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ROMA / CRONACA – È definitivo l’ergastolo per Gabriele Bianchi, accusato dell’omicidio volontario aggravato di Willy Monteiro Duarte, il 21enne pestato a morte a Colleferro, in provincia di Roma, nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020. Lo hanno deciso oggi i giudici della prima sezione penale della Corte di Cassazione, accogliendo la richiesta della Procura generale e rigettando il ricorso presentato dai legali dell’imputato.

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[Immagine: L’aula della Corte Suprema di Cassazione a Roma]

La decisione della Suprema Corte e la soddisfazione dei legali della famiglia

Nel corso della sua requisitoria, il procuratore generale Antonietta Picardi aveva sollecitato la conferma del carcere a vita, sottolineando come la sentenza impugnata – emessa lo scorso 8 giugno dalla seconda Corte d’Assise d’Appello di Roma al termine del terzo giudizio di secondo grado – avesse valutato adeguatamente il dolo e la sua intensità, rispondendo a tutte le censure della difesa dopo il precedente annullamento con rinvio relativo alle attenuanti generiche.

Soddisfazione è stata espressa dall’avvocato Domenico Marzi, legale della famiglia di Willy Monteiro Duarte: «Ci aspettavamo questa decisione, è la sentenza giusta rispetto a una condotta incommentabile».

Il quadro definitivo delle condanne

Con la pronuncia odierna si chiude definitivamente l’iter giudiziario relativo all’aggressione durata meno di un minuto, in cui, secondo la ricostruzione dell’accusa, Gabriele Bianchi – esperto di arti marziali miste (MMA) – diede avvio al pestaggio con un violento calcio al petto del giovane, subito seguito dal fratello.

La Suprema Corte aveva infatti già reso definitive tutte le altre pene inflitte agli imputati coinvolti nella vicenda:

Marco Bianchi: ergastolo;

ergastolo; Francesco Belleggia: 23 anni di reclusione;

23 anni di reclusione; Mario Pincarelli: 21 anni di reclusione.

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