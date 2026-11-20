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Nuovo affondo di Antonio Annino, dirigente provinciale di Fratelli d’Italia – Siracusa, nei confronti di Vincenzo Vinciullo e del deputato regionale Giuseppe Carta. Al centro dello scontro la proposta di un confronto pubblico con il parlamentare di Fratelli d’Italia, Alessandro Cannata, e le polemiche sulle vicende amministrative legate al TMB.

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«Professore, stavolta fa finta di non capire. Cannata ha rilanciato proponendo un confronto tre contro uno, con lei, Giuseppe Carta e il sindaco Francesco Italia. Lei, che aveva lanciato la sfida, ha poi annunciato di non voler proseguire. Chi ha paura del confronto, dunque, è proprio lei», afferma Annino, che aggiunge: «Se vuole davvero un confronto televisivo con me, sono pronto».

L’esponente di Fratelli d’Italia sposta poi l’attenzione su Giuseppe Carta, accusandolo di sottrarsi da oltre un anno a un confronto diretto. «L’unica volta che ci siamo misurati è stata in Consiglio comunale a Melilli, sul TMB. Dopo quella discussione ho sollevato pubblicamente questioni sulle delibere e sulla scelta dei terreni, ma alle mie contestazioni non sono mai arrivate risposte».

Annino invita quindi Vinciullo a chiedere conto a Carta delle scelte amministrative, dalle procedure relative al TMB a quelle di assunzione, annunciando anche nuovi interventi pubblici su altre vicende.

In particolare, punta l’attenzione su un’operazione edilizia ad Augusta, in contrada Granatello, nei pressi dell’ospedale. «A mio giudizio siamo di fronte all’ennesima speculazione edilizia di famiglia. Dalle visure catastali il terreno risulta intestato al marito della sorella del deputato Giuseppe Carta. Dagli atti in mio possesso emerge inoltre una richiesta di cambio di destinazione d’uso. Tornerò sulla vicenda pubblicamente, carte alla mano», dichiara Annino.

Infine, il dirigente provinciale richiama il tema del nuovo sito per il TMB, sottolineando che tutte e tre le proposte individuate ricadrebbero nel territorio di Augusta, come riportato nel verbale della SRR del 21 maggio.

«Si tratta di due vicende distinte, ma che riguardano lo stesso comune. I cittadini hanno diritto di sapere che cosa si sta decidendo. Vinciullo, la solidarietà la tenga per Carta. Se vuole guardarmi negli occhi, io ci sono. Se invece vuole continuare a fare il valletto di Carta, ci risparmi almeno le lezioni di coraggio», conclude Annino.

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