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Maxima Roma scende in campo contro la violenza sulle donne

In vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, la Maxima Roma promuove un’importante giornata di sport, sensibilizzazione e solidarietà. L’appuntamento è fissato per domenica 22 novembre al PalaEUR, a partire dalle ore 13:00, in concomitanza con il match di Serie A contro la Nutribullet Treviso Basket (palla a due alle 18:00).

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Il torneo giovanile e l’abbraccio del PalaEUR

Grazie alla collaborazione con FIP Lazio, il parquet dell’impianto capitolino ospiterà dalle 13:00 alle 15:30 un torneo che vedrà protagoniste circa 110 giovani cestiste, con partite dirette da giovani arbitre. Le atlete saranno poi invitate ad assistere alla gara della prima squadra. Poco prima dell’inizio del match di campionato, le ragazze torneranno sul terreno di gioco per ricevere le speciali sciarpe rosa della Maxima Roma e scattare una foto di gruppo insieme alla mascotte del club, Max.

Un aiuto concreto e l’ipotesi Francesco Totti

Per l’occasione il club ha realizzato delle sciarpe in edizione speciale che uniscono il rosa ai tradizionali colori sociali giallo e nero: saranno in vendita durante la partita come simbolo dell’impegno della società. L’iniziativa prevede anche un sostegno economico diretto a favore di BeFree, cooperativa sociale romana attiva ogni giorno nella prevenzione, nel contrasto alla violenza di genere e nella tutela delle donne.

Infine, secondo indiscrezioni raccolte da Basket Magazine, sugli spalti del PalaEUR potrebbe esserci anche un ospite d’eccezione: Francesco Totti. Sebbene manchi ancora l’ufficialità, l’ex capitano giallorosso dovrebbe presenziare sia per sostenere la squadra romana contro Treviso, sia per dare il proprio appoggio all’iniziativa benefica.

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