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Una nuova casa per gli schermidori siracusani, ma soprattutto un altro passo nel percorso di crescita di una società che da oltre quarant’anni forma atleti e promuove i valori dello sport. Il Club Scherma Siracusa ha inaugurato giovedì 19 novembre la nuova sala d’armi nei locali di via De Caprio, con una cerimonia partecipata che ha riunito atleti, famiglie, ex schermidori e rappresentanti delle istituzioni sportive e civili.

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Il taglio del nastro ha aperto una serata caratterizzata dal senso di appartenenza a una realtà che rappresenta un punto di riferimento per la scherma siciliana. I nuovi spazi, più ampi e adeguati alle esigenze dell’attività sportiva, consentiranno alla società di proseguire il proprio lavoro con strutture più funzionali.

A ripercorrere la storia del Club è stato il presidente e maestro Antonio Cannarella, che ha ricordato le tappe più significative della società e ringraziato gli atleti, le famiglie, il fratello e maestro Adriano Cannarella e il maestro Stefano Barrera. Un riconoscimento particolare è andato anche a quanti hanno contribuito ai lavori di adeguamento dei nuovi locali, rendendo possibile il trasferimento in tempi brevi.

Tra gli interventi più significativi quello di Giorgio Scarso, presidente onorario della Federazione Italiana Scherma, che ha ricordato il proprio legame con la realtà schermistica siracusana. Scarso ha ripercorso i sacrifici e l’impegno dei maestri Cannarella, soffermandosi anche sui primi passi di Stefano Barrera nella disciplina. Nel suo intervento ha sottolineato il valore non soltanto sportivo, ma anche sociale ed educativo della scherma.

A evidenziare il ruolo della società nel panorama regionale è stato Arturo Torregrossa, presidente del Comitato regionale Sicilia della Federazione Italiana Scherma. Il Club, attivo dal 1983, è il più antico sodalizio schermistico dell’Isola. Da Torregrossa è arrivato l’augurio di una crescita ancora maggiore, con uno sguardo rivolto alle future celebrazioni per i cinquant’anni di attività.

Alla cerimonia ha partecipato anche Danilo Biancolilla, in rappresentanza del CONI, in sostituzione della delegata provinciale Silvana Gambuzza, assente per motivi personali. Per l’Arma dei Carabinieri era presente Santo Parisi, comandante della Stazione di Ortigia, delegato dal comandante provinciale Dino Incarbone.

La presenza dell’Arma ha assunto un significato particolare anche per il rapporto che lega i Carabinieri al maestro Stefano Barrera, già protagonista della storia sportiva del Club e oggi impegnato nella formazione dei giovani schermidori. Barrera segue inoltre il percorso di Maria Vittoria Berretta, classe 2007, atleta del Centro Sportivo Carabinieri.

Tra gli ospiti anche il professor Massimiliano Berretta, padre dell’atleta e coordinatore scientifico del progetto nazionale FIS “Nastro Rosa”, finanziato da Sport e Salute e rivolto a dieci società schermistiche italiane, tra cui il Club Scherma Siracusa. Berretta ha illustrato gli obiettivi dell’iniziativa e i benefici legati alla pratica sportiva. Il progetto porta anche la firma di Giorgio Scarso, che lo ideò durante il proprio mandato alla guida della Federazione Italiana Scherma.

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