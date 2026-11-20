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MISTERBIANCO / CATANIA / AMBIENTE – Si riaccende il fronte politico e istituzionale attorno al futuro del polo impiantistico di Motta Sant’Anastasia. Intervenendo ieri nel corso della seduta del Consiglio comunale di Misterbianco, la capogruppo di ControCorrente all’Assemblea Regionale Siciliana, Jose Marano, ha chiesto l’immediata revoca del decreto di ampliamento della discarica Oikos, definendo il provvedimento in contrasto con la programmazione regionale e rischioso per la salute pubblica.

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[Immagine: Veduta panoramica dell’area tra Misterbianco e Motta Sant’Anastasia]

L’appello al fronte comune e la richiesta all’assessore Savarino

Secondo la parlamentare regionale – che ricopre anche l’incarico di vicepresidente della commissione Ambiente, Territorio e Mobilità all’Ars – l’ampliamento porterebbe l’impianto a raggiungere un volume complessivo di circa 5 milioni di metri cubi di rifiuti. Da qui l’invito a un’azione condivisa tra amministrazioni, associazioni e cittadini:

«Quella contro l’ampliamento della discarica Oikos di Motta Sant’Anastasia, che porterà il polo a un volume complessivo di circa 5 milioni di metri cubi di rifiuti, è una battaglia che dobbiamo portare avanti tutti insieme, politica, istituzioni, associazioni ambientaliste e comitati locali con un unico obiettivo: tutelare la salute dei cittadini. Ecco perché chiederò già oggi all’assessore Savarino la revoca immediata del decreto».

Marano ha inoltre annunciato l’intenzione di invitare formalmente l’assessore regionale sul territorio per verificare direttamente le ricadute ambientali della presenza dell’impianto a ridosso dei centri abitati di Misterbianco e Motta Sant’Anastasia.

Le critiche alla gestione dei rifiuti della Regione

Nel suo intervento in aula, la deputata di ControCorrente ha evidenziato quella che ritiene una contraddizione nelle scelte dell’Esecutivo siciliano, puntando il dito contro l’incoerenza tra gli strumenti di pianificazione e gli atti autorizzativi:

«La vicenda nasce da una grave contraddizione di fondo: da una parte il Piano Rifiuti che non ne contempla l’ampliamento, dall’altra l’azione del governo regionale che di fatto va nella direzione di un intervento di ampliamento dell’impiantistica. Senza contare gli slogan lanciati proprio da questo governo circa il superamento del concetto stesso di discarica grazie ai fantomatici inceneritori per i quali, fra le altre cose, quando sono stati annunciati, non erano stati fatti nemmeno gli studi sull’impatto sulla salute e sull’ambiente».

In conclusione, Jose Marano ha sollecitato la Regione a chiudere definitivamente la stagione delle grandi discariche, evitando che le conseguenze delle scelte impiantistiche ricadano nuovamente sulle comunità locali

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