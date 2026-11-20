Read this article in English→

ROMA / SIRACUSA / ECONOMIA – Arrivano nuovi sostegni economici per il comparto ittico colpito dagli eventi climatici avversi. La Corte dei conti ha registrato il decreto firmato dal ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, che rende operative le misure compensative del Fondo di solidarietà nazionale, rifinanziato dall’Esecutivo con uno stanziamento complessivo di 3 milioni di euro per l’anno 2026.

Pubblicità

A darne notizia è il deputato nazionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Commissione Bilancio della Camera, Luca Cannata, che sottolinea l’importanza del provvedimento per le imprese del territorio.

[Immagine: Pescherecci ormeggiati in un porto della provincia di Siracusa]

Come funzionano i ristori e le scadenze per le domande

Il provvedimento è rivolto alle aziende della pesca e dell’acquacoltura che hanno subito danni a causa di calamità naturali ed eventi meteorologici e meteomarini eccezionali verificatisi nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026.

Nel dettaglio, le disposizioni prevedono:

Entità del contributo: Ristori fino al 70% dei danni accertati , nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Ristori fino al , nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Tempistiche di presentazione: Per gli eventi già dichiarati di carattere eccezionale, le istanze dovranno essere inoltrate entro dieci giorni dalla pubblicazione ufficiale del decreto sul sito istituzionale del Ministero.

Il commento del deputato di Fratelli d’Italia

Secondo l’esponente parlamentare, la misura rappresenta una risposta concreta alle difficoltà affrontate dagli operatori del mare negli ultimi mesi:

«Una buona notizia per il comparto della pesca e dell’acquacoltura – dichiara Luca Cannata –. Un intervento importante anche per le marinerie siciliane e della provincia di Siracusa. Con il Governo Meloni e il ministro Lollobrigida continuiamo a garantire una costante attenzione a un settore strategico per la nostra economia, sostenendo concretamente le imprese della pesca e le tante famiglie che vivono del lavoro in mare».

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale