Giovedì sera l’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova è rimasto bloccato per circa due ore — dalle 20 (con stop effettivo ai voli dalle 20:10) alle 22 — dopo l’avvistamento di quattro o cinque presunti droni a est e a ovest della pista.

A lanciare l’allarme e disporre la chiusura temporanea dello scalo è stata la torre di controllo. Sul posto è intervenuta la polizia e dell’episodio è stata informata l’autorità giudiziaria. Durante lo stop, un volo ITA Airways diretto a Roma Fiumicino è rimasto fermo in pista in attesa della riapertura. Secondo quanto riportato, si tratterebbe del primo episodio di questo tipo in uno scalo italiano. In serata l’allarme è infine rientrato.

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