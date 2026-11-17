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Le principali catene della grande distribuzione olandese, sotto il coordinamento dell’associazione di categoria Central Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), stanno lavorando alla creazione di una rete nazionale di punti vendita di emergenza. L’obiettivo è proteggere la catena di approvvigionamento alimentare e garantire cibo alla popolazione qualora si verificassero scenari estremi, come conflitti militari, pesanti attacchi informatici o blackout elettrici prolungati su tutto il territorio (una condizione definita “Fase Nera”).

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I pilastri del piano di emergenza

Il progetto prevede di adattare una selezione dei circa 4.500 supermercati del Paese affinché possano operare in totale isolamento dalle normali infrastrutture elettriche, logistiche e digitali:

Raggiungibilità capillare: Come spiegato dal direttore del CBL Marc Jansen, la rete sarà distribuita per permettere a ogni residente di raggiungere un punto vendita attivo in massimo 15 minuti di auto o 30 minuti di bicicletta.

Come spiegato dal direttore del CBL Marc Jansen, la rete sarà distribuita per permettere a ogni residente di raggiungere un punto vendita attivo in massimo 15 minuti di auto o 30 minuti di bicicletta. Beni di prima necessità: Durante le emergenze, gli scaffali non ospiteranno l’intero catalogo abituale, ma si concentreranno esclusivamente su una gamma essenziale di prodotti alimentari primari.

Durante le emergenze, gli scaffali non ospiteranno l’intero catalogo abituale, ma si concentreranno esclusivamente su una gamma essenziale di prodotti alimentari primari. Indipendenza energetica e tecnologica: Si sta valutando l’adozione di generatori di riserva per garantire luce e refrigerazione, affiancati da procedure operative alternative per gestire magazzini, rifornimenti e pagamenti senza il supporto di reti IT o POS elettronici.

Si sta valutando l’adozione di generatori di riserva per garantire luce e refrigerazione, affiancati da procedure operative alternative per gestire magazzini, rifornimenti e pagamenti senza il supporto di reti IT o POS elettronici. Scorte per emergenze geopolitiche: La pianificazione dei flussi e delle riserve include anche la capacità di assorbire eventuali picchi di domanda legati all’accoglienza di rifugiati o al passaggio di truppe NATO dirette verso l’Europa orientale.

L’allarme dopo i recenti cyberattacchi in Europa

La spinta verso queste misure di resilienza arriva a ridosso di gravi incidenti informatici che hanno messo in crisi la grande distribuzione europea nell’autunno del 2026:

Paralisi logistica: A metà ottobre, un cyberattacco contro i sistemi informatici e i poli logistici del colosso olandese Albert Heijn ha bloccato le consegne a domicilio e rallentato i rifornimenti ai punti vendita.

A metà ottobre, un cyberattacco contro i sistemi informatici e i poli logistici del colosso olandese Albert Heijn ha bloccato le consegne a domicilio e rallentato i rifornimenti ai punti vendita. Sabotaggio dei sistemi di refrigerazione: A cavallo tra ottobre e novembre, una campagna hacker coordinata ha colpito decine di supermercati in almeno sette nazioni europee (tra cui Paesi Bassi, Italia, Francia, Belgio, Svezia ed Estonia). Sfruttando una falla nei software di gestione remota, i pirati informatici hanno innalzato le temperature dei banchi frigo fino a 50 gradi, mandando in fumo tonnellate di merci fresche e surgelate.

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