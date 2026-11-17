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Le autorità tedesche hanno avviato questa mattina una vasta operazione nella capitale contro El-Irschad, organizzazione accusata di fornire supporto finanziario, logistico e propagandistico al movimento libanese Hezbollah.

Nel corso del blitz, la polizia ha passato al setaccio a Berlino 28 immobili — tra uffici, locali commerciali e abitazioni private — riconducibili al gruppo e ai suoi affiliati. Un imponente dispiegamento di circa 50 agenti ha riguardato, in particolare, un centro comunitario situato nel quartiere berlinese di Neukölln.

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Contestualmente all’operazione, Berlino ha disposto il divieto ufficiale e lo scioglimento di El-Irschad insieme a tre enti collegati: Al-Qaem, Al-Thaqalyn e il Qalam Education Center. L’intervento prevede inoltre il sequestro dei beni e l’oscuramento immediato di tutte le loro attività online.

Secondo gli inquirenti, la rete sfruttava la propria moschea e diverse iniziative rivolte ai giovani per diffondere l’ideologia e la propaganda di Hezbollah all’interno della comunità sciita locale.

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