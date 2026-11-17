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Nell’ambito di mirati servizi volti a salvaguardare la salute pubblica e l’ambiente, gli agenti del Commissariato di Avola hanno individuato e posto sotto sequestro un’area di circa 500 metri quadrati adibita a discarica abusiva e teatro di illecite combustioni di rifiuti ad opera di una donna risultata essere la proprietaria del terreno.

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Si tratta del quarto sito sequestrato nel comune di Avola dall’inizio dell’anno. Un dato che testimonia la costante attenzione delle forze dell’ordine e la ferma volontà di arginare un fenomeno che deturpa il territorio e mette a grave rischio la sicurezza ambientale.

L’intervento nasce a seguito di diverse segnalazioni anonime pervenute tramite l’app della Polizia di Stato YouPol, con le quali i cittadini hanno denunciato continue combustioni di rifiuti e l’emanazione di fumi nocivi che hanno inquinato l’aria.

Nel pomeriggio di sabato gli agenti sono intervenuti nei pressi Contrada Puzzi ove, all’interno di un terreno agricolo, i poliziotti hanno accertato la presenza di una discarica e di roghi ancora attivi che sprigionavano dense colonne di fumo derivante dalla combustione di materie plastiche.

È stato, pertanto, richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per lo spegnimento definitivo delle fiamme. In tale contesto è stata identificata e denunciata una donna per il reato di combustione illecita di rifiuti, mentre l’intera area, circa 500 mq, è stata sottoposta a sequestro penale per gli ulteriori accertamenti sulla natura dei rifiuti.

L’operazione conferma l’efficacia della sinergia tra i cittadini (anche tramite strumenti digitali come YouPol) e il controllo capillare delle aree rurali da parte della Polizia di Stato.

Si ribadisce che l’incendio di rifiuti, oltre a cagionare un grave danno per l’ambiente, mettendo a serio rischio l’ecosistema locale e la salute pubblica, costituisce un grave reato ambientale.

I responsabili vanno incontro non solo a pesanti conseguenze penali e al sequestro preventivo dei terreni, ma anche all’applicazione rigorosa del principio cardine del “chi inquina paga”: i trasgressori, infatti, sono obbligati a farsi carico interamente dei costi di bonifica, del ripristino dello stato dei luoghi e del risarcimento del danno ambientale causato alla collettività.

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