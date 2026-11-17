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AVOLA / SCUOLA & TERRITORIO – Garantire servizi, sostenere le famiglie e investire sulle nuove generazioni, anche in un contesto segnato dalle difficoltà economiche degli enti locali. È su queste priorità che si concentra l’azione amministrativa del Comune di Avola, con un’attenzione particolare rivolta alla scuola, all’infanzia e alle opportunità educative. A fare il punto è il sindaco Rossana Cannata, che rivendica il lavoro portato avanti per ampliare l’offerta dei servizi comunali.

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[Immagine: Scuola moderna e luminosa con spazi dedicati all’infanzia e ai servizi educativi]

Mensa scolastica e doposcuola gratuito per le famiglie

Tra i risultati evidenziati dal primo cittadino c’è l’avvio della refezione scolastica già dal mese di ottobre, fin dal primo giorno utile per il servizio. Una misura pensata non solo per assicurare un pasto ai bambini, ma per offrire un supporto concreto all’organizzazione quotidiana dei genitori.

Accanto alla mensa, l’amministrazione ha attivato il Centro comunale minori, che garantisce un servizio di doposcuola completamente gratuito per accompagnare i ragazzi nel percorso scolastico e alleggerire i carichi familiari. A ciò si aggiunge l’impegno costante sull’inclusione scolastica, con i servizi Asacom avviati sin dall’inizio delle attività didattiche.

Asili nido triplicati e il nuovo progetto da 80 posti

Un capitolo centrale dell’azione amministrativa riguarda i servizi per la prima infanzia. Cannata sottolinea di aver triplicato i posti disponibili nelle strutture comunali nel corso degli anni, un traguardo impreziosito anche dalla recente intitolazione di un asilo cittadino ad Adelia Cagliola, prima donna a cui viene intitolata una scuola ad Avola.

L’offerta è destinata a crescere ulteriormente grazie a una nuova struttura attualmente in fase di realizzazione:

80 nuovi posti per i bambini del territorio.

per i bambini del territorio. Un edificio realizzato interamente da zero per potenziare la rete educativa locale.

«Sono particolarmente orgogliosa del percorso compiuto sui nostri asili comunali – dichiara il sindaco Rossana Cannata –. Abbiamo triplicato i posti disponibili e presto potremo inaugurare una struttura completamente nuova che accoglierà 80 bambini. Significa offrire nuove opportunità alle famiglie e continuare a investire sull’infanzia».

L’offerta si completa con le attività culturali, artistiche e sportive promosse dalla città, coordinate per fare della comunità un punto di riferimento inclusivo e vicino alle esigenze reali dei cittadini.

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