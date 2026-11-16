CRONACA | Orta di Atella: spara al padre per 300 euro, 17enne arrestato dai Carabinieri

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CASERTA / CRONACA – Una banale controversia familiare legata alla presunta sottrazione di circa 300 euro si è trasformata in un tentato omicidio. I Carabinieri delle stazioni di Marcianise e di Orta di Atella, in provincia di Caserta, hanno arrestato un ragazzo di 17 anni con la pesantissima accusa di aver sparato al padre.

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[Immagine: Le insegne e l’attività investigativa dei Carabinieri sul territorio]

La lite e la sparatoria nelle campagne

L’episodio si è consumato nella tarda serata di ieri in un’area campestre di Orta di Atella, lungo la strada provinciale 22. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, alla base del gesto vi sarebbe stata una violenta lite scaturita dal fatto che il ragazzo accusava il genitore – un uomo di 53 anni – di essersi appropriato di una somma di circa 300 euro.

La situazione è rapidamente degenerata quando il diciassettenne ha estratto una pistola calibro 6,35, esplodendo tre colpi all’indirizzo del padre e raggiungendolo in più parti del corpo.

Le condizioni del padre e l’arresto

Il cinquantenne è stato gravemente ferito all’addome, riportando una perforazione intestinale, oltre a essere raggiunto all’anca sinistra e alla caviglia destra. Soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale, l’uomo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Attualmente si trova ricoverato in prognosi riservata, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Il giovane responsabile è stato rintracciato e bloccato dai Carabinieri: al termine degli accertamenti di rito, è stato accompagnato presso un Centro di Prima Accoglienza, dove adesso resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria minorile.

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