007 inizia l’era Amazon

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Robert Pattinson sarà il nuovo James Bond diretto da Denis Villeneuve

Dopo l’uscita di scena di Daniel Craig e il passaggio di consegne creativo dalla famiglia Broccoli ad Amazon MGM, l’attore britannico raccoglie l’eredità dell’agente segreto più famoso del cinema. In ballo c’è il futuro di un colosso da oltre 7 miliardi di dollari.

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L’attesa lunga cinque anni è finalmente terminata: sarà Robert Pattinson a raccogliere il testimone di Daniel Craig nei panni di James Bond. La scelta, ufficializzata da Amazon MGM, segna l’inizio di un capitolo storico per il franchise, che per la prima volta nella sua storia prende vita sotto il pieno controllo creativo del colosso americano. A dirigere la ventiseiesima pellicola della saga sarà il regista visionario Denis Villeneuve.

La strategia miliardaria di Amazon

L’ingaggio di Pattinson non è solo una scelta artistica, ma il primo passo di un’imponente operazione commerciale. Dopo aver acquisito MGM nel 2022 per 8,5 miliardi di dollari, nel 2025 Amazon ha compiuto il passo decisivo raggiungendo uno storico accordo con Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, che hanno ceduto la gestione creativa dell’agente 007.

Liberato dai vincoli del passato, il gruppo punta ora a trasformare Bond in un ecosistema multimediale, espandendo l’universo narrativo oltre il classico appuntamento in sala. L’obiettivo è far fruttare al massimo un marchio che, fino ad oggi, ha già incassato più di 7 miliardi di dollari al botteghino globale.

Dal cinema d’autore al mito di 007

A quarant’anni, Pattinson rappresenta l’equilibrio ideale tra richiamo commerciale e prestigio artistico. Reso celebre al grande pubblico dalle saghe di Harry Potter e Twilight, l’attore britannico ha saputo reinventarsi attraverso il cinema indipendente e d’autore (con titoli come Good Time, The Lighthouse e Mickey 17), per poi tornare al cinema mainstream con il successo di The Batman.

Per ottenere l’ambita licenza di uccidere, Pattinson ha superato la concorrenza di colleghi molto quotati come Callum Turner, Josh O’Connor, Jack Lowden e Nicholas Hoult. Il suo ingaggio consolida inoltre il sodalizio professionale con Denis Villeneuve, con cui lavorerà anche in Dune – Parte III, mentre resta confermato il suo ritorno in The Batman – Parte II.

Entusiaste le prime reazioni dei diretti interessati: «Robert possiede l’anima senza tempo di 007, ma porta con sé uno spirito completamente nuovo», ha commentato il regista. Un entusiasmo condiviso dallo stesso Pattinson, che ha definito questo ruolo «l’onore di una vita».

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