Depardieu rinuncia all’appello e diventa definitiva la condanna per molestie sessuali

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L’attore: «Chiedo scusa»

Gérard Depardieu ha confermato ufficialmente la sua rinuncia al ricorso in appello, rendendo così definitiva la condanna a 18 mesi di reclusione emessa il 13 maggio 2025 per le aggressioni sessuali commesse ai danni di due donne sul set del film Les Volets Verts nel 2021.

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L’annuncio è arrivato tramite una nota ufficiale intitolata “J’entends” («Capisco»), in cui l’attore francese accetta il verdetto e fa un passo indietro rispetto alle sue posizioni passate: «La giustizia si è espressa e sono stato riconosciuto colpevole. Ne prendo atto e accetto questa pena», ha dichiarato, porgendo poi «scuse profonde e sincere» a chiunque possa aver sofferto a causa dei suoi comportamenti.

Nel messaggio, Depardieu ammette infine le proprie responsabilità legate all’atteggiamento tenuto nell’ambiente lavorativo: «Sui set cinematografici mi sono nascosto per troppo tempo dietro la provocazione e la volgarità», riconoscendo che le sue parole e alcuni suoi gesti hanno avuto delle conseguenze reali.

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