Tragedia sui Colli Euganei: 43enne muore per un malore sul Monte Ceva sotto gli occhi del figlio

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PADOVA / CRONACA – Una domenica di tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di oggi sui Colli Euganei, in provincia di Padova, dove un uomo di 43 anni ha perso la vita a causa di un improvviso malore mentre si trovava in escursione sul Monte Ceva in compagnia del figlio di sette anni.

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[Immagine: I sentieri naturalistici dei Colli Euganei sul Monte Ceva in provincia di Padova]

I soccorsi tempestivi e l’intervento dell’elisoccorso

L’allarme è scattato intorno alle ore 14:00, quando alcuni passanti hanno notato l’escursionista accasciarsi improvvisamente al suolo e perdere i sensi. I presenti hanno subito attivato la macchina dei soccorsi, contattando la centrale operativa e il Soccorso Alpino di Padova.

Sul luogo dell’emergenza sono confluiti rapidamente otto tecnici del soccorso alpino e l’équipe sanitaria a bordo dell’elisoccorso. I sanitari hanno avviato immediatamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare, proseguite a lungo nel tentativo disperato di salvare la vita al quarantatreenne. Purtroppo, nonostante i ripetuti sforzi del personale medico, ogni intervento si è rivelato vano: al medico non è rimasto altro che constatare il decesso dell’uomo.

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