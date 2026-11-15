Cronaca, Italia, Padova, Veneto

Tragedia sui Colli Euganei: 43enne muore per un malore sul Monte Ceva sotto gli occhi del figlio

Dramma nel primo pomeriggio di oggi in provincia di Padova. L'uomo si trovava in escursione con il bambino di sette anni quando si è accasciato a terra. Inutili i tentativi di rianimazione dell'elisoccorso.
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PADOVA / CRONACA – Una domenica di tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di oggi sui Colli Euganei, in provincia di Padova, dove un uomo di 43 anni ha perso la vita a causa di un improvviso malore mentre si trovava in escursione sul Monte Ceva in compagnia del figlio di sette anni.

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[Immagine: I sentieri naturalistici dei Colli Euganei sul Monte Ceva in provincia di Padova]

I soccorsi tempestivi e l’intervento dell’elisoccorso

L’allarme è scattato intorno alle ore 14:00, quando alcuni passanti hanno notato l’escursionista accasciarsi improvvisamente al suolo e perdere i sensi. I presenti hanno subito attivato la macchina dei soccorsi, contattando la centrale operativa e il Soccorso Alpino di Padova.

Sul luogo dell’emergenza sono confluiti rapidamente otto tecnici del soccorso alpino e l’équipe sanitaria a bordo dell’elisoccorso. I sanitari hanno avviato immediatamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare, proseguite a lungo nel tentativo disperato di salvare la vita al quarantatreenne. Purtroppo, nonostante i ripetuti sforzi del personale medico, ogni intervento si è rivelato vano: al medico non è rimasto altro che constatare il decesso dell’uomo.

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