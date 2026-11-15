OROSCOPO | Le previsioni della settimana dal 16 al 22 novembre 2026

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SICILIA / OROSCOPO – Una nuova settimana si apre sotto cieli dinamici e stimolanti. Il mese di novembre prosegue il suo cammino invitando tutti i segni a fare bilanci, coltivare progetti a lungo termine e a prestare attenzione alle relazioni personali. Dalle opportunità lavorative alle questioni di cuore, ecco l’oroscopo completo con tutti i 12 segni zodiacali per la settimana dal 16 al 22 novembre 2026.

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♈ Ariete

Settimana all’insegna dell’energia e della determinazione. In ambito professionale potreste ricevere una risposta che attendevate da tempo o un nuovo stimolo per mettervi in gioco. In amore cercate di frenare l’impulsività: un dialogo sincero eviterà inutili tensioni con il partner o con i familiari.

♉ Toro

Il cielo vi invita a rallentare e a consolidare quanto costruito finora. Sul lavoro è il momento di pianificare con attenzione le prossime mosse finanziarie o contrattuali, evitando colpi di testa. Nel privato c’è bisogno di calore e di stabilità: dedicate più tempo agli affetti più cari e al benessere personale.

♊ Gemelli

La curiosità e la vivacità mentale non vi mancano, ma questa settimana potreste avvertire un po’ di stanchezza accumulata. Sul lavoro cercate di procedere un passo alla volta senza sovraccaricarvi. In amore tornano protagoniste la leggerezza e la complicità, ottime alleate per superare piccoli malintesi.

♋ Cancro

Le emozioni sono in primo piano. Sul fronte lavorativo potreste trovarvi a gestire situazioni impreviste che richiederanno flessibilità e intuito, doti che non vi difettano di certo. Nelle relazioni personali è il momento di aprirsi di più e di esprimere ciò che provate senza timore di non essere compresi.

♌ Leone

La grinta torna a farsi sentire prepotente. Sul lavoro avete l’occasione di far valere le vostre idee e di guadagnare posizioni importanti, purché evitiate atteggiamenti troppo rigidi nei confronti dei collaboratori. In amore il fascino è alle stelle: preparatevi a momenti intensi e a piacevoli conferme.

♍ Vergine

La precisione e il senso del dovere vi premiano ancora una volta. Siete concentrati sul raggiungimento di obiettivi concreti e le vostre capacità organizzative saranno apprezzate da superiori o colleghi. Concedetevi tuttavia qualche pausa in più: la cura del corpo e della mente è fondamentale per ricaricare le batterie.

♎ Bilancia

Una settimana favorevole per il recupero dell’armonia interiore e relazionale. Se ci sono state incomprensioni recenti, sia sul lavoro che in famiglia, avrete l’opportunità di chiarire tutto con diplomazia. I progetti creativi e le collaborazioni godono di ottime stelle: puntate sulla cooperazione.

♏ Scorpione

Il vostro intuito è formidabile in questi giorni. Sfruttatelo per fiutare buone occasioni professionali o per risolvere questioni di carattere economico rimaste in sospeso. In amore la passione è intensa ma richiede ascolto: non chiudetevi nel vostro guscio e condividete le vostre ambizioni con chi vi ama.

♐ Sagittario

L’entusiasmo non vi abbandona, anzi, la settimana si prospetta particolarmente dinamica e ricca di contatti stimolanti. È il momento ideale per pianificare viaggi, studiare o ampliare i vostri orizzonti professionali. In amore c’è voglia di novità e di condividere nuovi progetti di vita con il partner.

♑ Capricorno

La concretezza è la vostra arma vincente. Sul lavoro continuate a seminare con costanza e i risultati non tarderanno ad arrivare, regalandovi la stabilità che cercate. Nel privato potreste avvertire il bisogno di maggiore tranquillità: ritagliatevi spazi di silenzio e di riflessione lontano dal caos quotidiano.

♒ Acquario

Le idee brillanti non mancano, ma la vera sfida sarà metterle a terra con metodo. Sul lavoro evitate la dispersione e focalizzatevi su un obiettivo alla volta. In ambito sociale e sentimentale le relazioni stimolanti vi rigenerano: è il momento giusto per fare nuove conoscenze o rinsaldare un legame importante.

♓ Pesci

La sensibilità e la creatività vi guidano verso soluzioni originali, specialmente se lavorate in campi artistici o di cura verso gli altri. Ascoltate la vostra voce interiore. In amore le stelle favoriscono la tenerezza e i progetti romantici a due: lasciatevi andare alle emozioni più autentiche.

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