CRONACA | Randazzo, incidente sulla SS 120: quattro feriti e strada chiusa

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RANDAZZO (CATANIA) / CRONACA – Circolazione temporaneamente interrotta lungo la strada statale 120 “dell’Etna e delle Madonie” a causa di un incidente stradale avvenuto al km 191,700, nel territorio comunale di Randazzo, in provincia di Catania. Il tratto interessato è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici.

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[Immagine: Un tratto della Strada Statale 120 dell’Etna e delle Madonie nei pressi di Randazzo con mezzi di soccorso]

La dinamica dell’incidente e i soccorsi sul posto

Secondo le prime informazioni disponibili, il sinistro — le cui cause sono tuttora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti — ha coinvolto un camper e un’autovettura, provocando il ferimento di quattro persone.

Sul luogo dell’impatto sono tempestivamente intervenuti:

L’elisoccorso del 118 , per prestare le prime cure e trasferire i feriti nelle strutture ospedaliere;

, per prestare le prime cure e trasferire i feriti nelle strutture ospedaliere; Le Forze dell’Ordine , impegnate nella ricostruzione della dinamica dell’accaduto;

, impegnate nella ricostruzione della dinamica dell’accaduto; Le squadre di pronto intervento Anas, al lavoro per la gestione dell’emergenza, la messa in sicurezza della carreggiata e il ripristino della regolare circolazione nel più breve tempo possibile.

Al momento il traffico veicolare viene deviato lungo la viabilità locale mediante apposita segnaletica predisposta sul posto.

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