CRONACA | Chiara, 23 anni, morta in un incidente: l’appello della madre sulla sicurezza stradale

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MILANO / CRONACA – Un dolore composto che si trasforma in un appello civile affinché la morte di sua figlia non resti soltanto una statistica. La madre di Chiara, la giovane di 23 anni deceduta in un incidente stradale, interviene pubblicamente per richiamare l’attenzione collettiva sul tema della sicurezza sulle strade e sulla responsabilità individuale alla guida.

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Chiara si era trasferita da poco a Milano per motivi di lavoro e stava iniziando a costruire con entusiasmo il proprio percorso professionale e personale.

[Immagine: Fiori deposti sul luogo di un incidente stradale come simbolo di memoria e sensibilizzazione sulla sicurezza al volante]

La riflessione della madre: «Non è stata una fatalità, si poteva evitare»

Nel ricordare la figlia, la donna respinge l’idea che gli schianti mortali debbano essere accettati come eventi inevitabili:

«Chiara era una splendida ragazza di 23 anni, si era da poco trasferita a Milano per lavoro e stava cominciando a realizzare i suoi progetti. Quando parliamo di incidente pensiamo a una fatalità, a qualcosa di imprevedibile. Ma la maggior parte delle volte non è così».

Secondo la madre, infatti, le circostanze che hanno spezzato la vita della 23enne avrebbero potuto essere evitate attraverso comportamenti più prudenti. Da qui l’invito rivolto a tutti gli automobilisti e alle istituzioni:

«Bisogna acquisire una nuova mentalità, molto più consapevole e responsabile».

Una testimonianza che riaccende il dibattito sulla prevenzione degli incidenti stradali e sulla necessità di diffondere una cultura della guida attenta, capace di tutelare soprattutto i più giovani.

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