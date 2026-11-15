ATTUALITÀ & ECONOMIA | Qualità della vita 2026: Bolzano prima, Taranto ultima

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MILANO / ATTUALITÀ & ECONOMIA – Bolzano, Milano e Bologna conquistano il podio della 28ª edizione dell’Indagine sulla qualità della vita 2026 nelle province italiane, realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma. Rispetto alla graduatoria dello scorso anno si registra un avvicendamento al vertice: Bolzano scalza Milano salendo al primo posto grazie alle performance in ambito economico, ambientale e turistico, mentre il capoluogo lombardo scende in seconda posizione e Bologna si conferma stabile sul terzo gradino.

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La coda della classifica resta invece concentrata nel Mezzogiorno, con l’ultimo posto occupato da Taranto (107ª) — in discesa di sei posizioni — preceduta da Crotone (106ª) e Foggia (105ª). Segnale di lieve risalita per la siciliana Caltanissetta, che lascia la maglia nera dello scorso anno guadagnando tre posizioni fino al 104° posto.

[Immagine: Infografica sulla classifica della Qualità della Vita 2026 nelle province italiane]

I balzi in avanti e le flessioni: record per Belluno

Nel complesso, la qualità della vita nel 2026 risulta buona o accettabile in 60 province su 107, dato identico alla precedente rilevazione che conferma una sostanziale stabilità nazionale negli standard di vivibilità medio-alta. Tra i movimenti più rilevanti dell’anno:

Le migliori crescite: il record assoluto spetta a Belluno (31ª) , protagonista di un balzo di 29 posizioni rispetto al 2025. Guadagnano almeno dieci posizioni anche Pordenone, Venezia, Ancona, Arezzo, Pistoia e Vibo Valentia, affiancate dall’ottimo trend di Rimini (6ª) che scala sei gradini.

il record assoluto spetta a , protagonista di un balzo di 29 posizioni rispetto al 2025. Guadagnano almeno dieci posizioni anche Pordenone, Venezia, Ancona, Arezzo, Pistoia e Vibo Valentia, affiancate dall’ottimo trend di che scala sei gradini. Le flessioni più marcate: arretrano Monza e della Brianza (9ª), Ascoli Piceno (21ª), Lucca (-18 posizioni), Cremona (-16), Piacenza e Sassari (-12, con la città sarda che scivola nella fascia di qualità insufficiente) e Udine (-10).

Un Paese spaccato a metà e il focus sulle province siciliane

Lo studio — articolato in nove dimensioni d’analisi e cinque cluster territoriali — conferma una netta frattura geografica tra Centro-Nord e Sud: la prima provincia meridionale in classifica è Isernia (67ª), mentre l’ultima del Nord è Alessandria (72ª). Il Nord-Est si conferma area trainante con tutte le sue 22 province nelle fasce di testa, mentre tutte le 21 realtà del gruppo di coda (qualità insufficiente) appartengono al Mezzogiorno e alle Isole.

Nelle singole graduatorie tematiche emergono dati rilevanti anche per le province della Sicilia:

Affari e lavoro: guida Bolzano davanti a Trento, Bologna, Padova e Cuneo. Chiude la classifica nazionale Agrigento (107ª) , in calo di due posizioni.

guida Bolzano davanti a Trento, Bologna, Padova e Cuneo. Chiude la classifica nazionale , in calo di due posizioni. Ambiente: prima Bolzano seguita da Bologna, Bergamo e Reggio Emilia. Maglia nera nazionale a Catania , ultima tra le province italiane per qualità ambientale.

prima Bolzano seguita da Bologna, Bergamo e Reggio Emilia. Maglia nera nazionale a , ultima tra le province italiane per qualità ambientale. Reati e sicurezza: livello buono o accettabile in 62 province. Primato per Potenza , seguita dall’ottimo secondo posto di Enna , davanti a Cuneo, Treviso e Ascoli Piceno. Chiude Trieste , mentre soffrono le grandi metropoli come Milano, Torino, Venezia, Bologna, Firenze e Roma.

livello buono o accettabile in 62 province. Primato per , seguita dall’ottimo secondo posto di , davanti a Cuneo, Treviso e Ascoli Piceno. Chiude , mentre soffrono le grandi metropoli come Milano, Torino, Venezia, Bologna, Firenze e Roma. Sicurezza sociale: rivista metodologicamente con l’introduzione dell’indicatore NEET, vede al vertice Benevento (in rimonta dal 50° posto), seguita da Vibo Valentia, Prato, Ragusa (quarta in Italia) e Pistoia. Ultimo il Sud Sardegna.

rivista metodologicamente con l’introduzione dell’indicatore NEET, vede al vertice (in rimonta dal 50° posto), seguita da Vibo Valentia, Prato, (quarta in Italia) e Pistoia. Ultimo il Sud Sardegna. Istruzione e formazione: prima Bologna davanti a Milano, Udine, Trieste e Ascoli Piceno; in coda numerose realtà meridionali e insulari, comprese le province siciliane.

prima Bologna davanti a Milano, Udine, Trieste e Ascoli Piceno; in coda numerose realtà meridionali e insulari, comprese le province siciliane. Popolazione: dodicesimo primato consecutivo per Bolzano davanti a Trento, Prato, Milano e Treviso; Ragusa è l’unica provincia del Mezzogiorno nel gruppo di testa, mentre Oristano chiude la graduatoria.

dodicesimo primato consecutivo per Bolzano davanti a Trento, Prato, Milano e Treviso; è l’unica provincia del Mezzogiorno nel gruppo di testa, mentre Oristano chiude la graduatoria. Sistema salute: si conferma prima Ancona , seguita da Siena, Catanzaro, Pisa e Verona; ultimo il Sud Sardegna.

si conferma prima , seguita da Siena, Catanzaro, Pisa e Verona; ultimo il Sud Sardegna. Turismo, intrattenimento e cultura: al vertice Bolzano davanti a Trieste, Rimini, Verona e Roma; unica rappresentante del Sud nelle posizioni di testa è Napoli, mentre chiude la classifica nazionale Enna .

al vertice Bolzano davanti a Trieste, Rimini, Verona e Roma; unica rappresentante del Sud nelle posizioni di testa è Napoli, mentre chiude la classifica nazionale . Reddito e ricchezza: guida Bolzano su Milano, Bologna, Monza e della Brianza e Ravenna; ultimo posto per Crotone per il settimo anno consecutivo.

I commenti dei promotori della ricerca

«La ventottesima edizione dell’indagine conferma il persistente divario tra Centro-Nord e Mezzogiorno. Bolzano, Milano e Bologna si distinguono per servizi, infrastrutture e opportunità, mentre molte realtà meridionali continuano a registrare condizioni di disagio economico e sociale. La sfida resta ridurre le disuguaglianze e garantire maggiori opportunità e benessere a tutti i territori», ha osservato Marino Longoni, Condirettore di ItaliaOggi.

«Attraverso l’analisi di 107 province italiane e di nove dimensioni di valutazione, lo studio offre un patrimonio di informazioni prezioso sia per i cittadini sia per le istituzioni. L’indagine è uno strumento utile per promuovere un confronto trasparente tra comunità e amministratori», ha sottolineato Attilio Lombardi, Founder di Ital Communications.

«I risultati confermano la presenza di estese aree di vulnerabilità nell’Italia meridionale e insulare. C’è bisogno di un piano di interventi ad ampio spettro, con obiettivi di medio e lungo periodo, per colmare il divario», ha concluso Alessandro Polli, del Dipartimento di Scienze sociali ed economiche dell’Università Sapienza di Roma.

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