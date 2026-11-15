SpaceX compie una svolta storica

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La torre afferra la Starship 42 (ma il Booster 22 esplode)

SpaceX ha scritto un nuovo capitolo nella storia dell’esplorazione spaziale. Sabato 14 novembre 2026, alle 22:20 ora italiana, i bracci meccanici della torre di lancio di Starbase (noti come chopsticks) hanno catturato per la prima volta uno stadio superiore di ritorno dall’orbita. La navicella Ship 42 è rientrata alla base dopo oltre 22 ore e mezza trascorse nello spazio (compiendo ben 14 rivoluzioni attorno alla Terra). Nessuna agenzia o compagnia al mondo era mai riuscita a riportare al sito di lancio e ad agganciare lo stadio superiore di un razzo orbitale.

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Un successo storico ma con un imprevisto

Nonostante il trionfo della cattura della navicella, la festa è stata parzialmente rovinata dal primo stadio. Il Booster 22, il propulsore Super Heavy dotato di 33 motori, ha dovuto rinunciare all’atterraggio a causa di un allarme legato al carburante, finendo per ammarare in mare. Finora SpaceX aveva già sperimentato con successo il recupero del Super Heavy tramite la torre Mechazilla (durante i voli 5, 7 e 8), mentre le vecchie versioni della Ship si erano sempre inabissate o erano andate perdute. A differenza del Falcon 9, i cui stadi superiori vengono regolarmente scartati, la filosofia di Starship punta al riutilizzo integrale.

Il delicato rientro dall’orbita

Il rientro rappresentava il test più rischioso e incerto della missione. Prima di dare il via libera definitivo alla manovra, i tecnici a terra hanno analizzato attentamente le immagini delle telecamere e i dati satellitari per confermare l’integrità dello scudo termico. In caso di anomalie ai motori o allo scudo — con il conseguente pericolo di disintegrazione — il piano d’emergenza prevedeva di deviare la rotta della navicella verso zone sicure dell’Oceano Pacifico, lontano dalle aree abitate.

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