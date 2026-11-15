Concerto di Elisa annullato per la morte di una fan

Tragedia all’Estragon Club di Bologna, dove il concerto di Elisa riservato al fan club (previsto per sabato 14 novembre) è stato annullato a causa della morte improvvisa di una fan di 35 anni, colpita da un malore tra le prime file poco prima dell’inizio.
Nonostante i soccorsi tempestivi del 118 e il trasporto d’urgenza all’ospedale Sant’Orsola, per la donna non c’è stato nulla da fare.
La stessa Elisa è salita sul palco in lacrime per dare la notizia ai circa mille fan presenti, spiegando che l’evento non poteva avere luogo di fronte a un simile dramma.
Anche l’organizzazione del locale ha espresso il proprio cordoglio attraverso i social, stringendosi attorno alla famiglia e agli affetti della vittima.
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