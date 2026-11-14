ESTERI & GEOPOLITICA | Vertice Trump-Xi-Putin a Shenzhen: perché non sarà una nuova Yalta

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SHENZHEN (CINA) / ESTERI & GEOPOLITICA – L’annuncio del vertice a tre tra Vladimir Putin, Xi Jinping e Donald Trump, in programma giovedì 19 novembre 2026 a Shenzhen, ha inevitabilmente riacceso suggestioni storiche e paralleli immediati con le grandi conferenze del Novecento. L’immagine dei tre leader attorno allo stesso tavolo ha evocato lo spettro di Yalta e di una nuova spartizione delle sfere d’influenza globali; un’analisi puntuale della preparazione diplomatica mostra tuttavia uno scenario ben più cauto e distante da quell’iconografia.

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Le comunicazioni ufficiali della Casa Bianca e del Cremlino — per voce del portavoce Dmitry Peskov — convergono infatti esclusivamente sulla convocazione dell’incontro, che si svolgerà a margine della 33ª riunione dei leader economici dell’Apec, presieduta dallo stesso Xi Jinping. Nulla conferma l’esistenza di accordi politici già confezionati: agenda e formato del trilaterale restano tuttora oggetto di negoziato, a dimostrazione che l’appuntamento apre un canale di dialogo ma non certifica alcun superamento preventivo delle divergenze.

[Immagine: Una veduta dello skyline di Shenzhen, sede del vertice Apec e del trilaterale tra Usa, Cina e Russia]

Armamenti nucleari: l’asimmetria che frena intese vincolanti

Anche il dossier sul controllo degli armamenti atomici, spesso indicato come il principale banco di prova strategico del formato a tre, ridimensiona la portata dell’evento:

Nessun accordo imminente: pur avendo Washington manifestato interesse per un dialogo che coinvolga Pechino, un alto funzionario dell’amministrazione statunitense ha già escluso che a Shenzhen possa maturare un’intesa sul nucleare.

pur avendo Washington manifestato interesse per un dialogo che coinvolga Pechino, un alto funzionario dell’amministrazione statunitense ha già escluso che a Shenzhen possa maturare un’intesa sul nucleare. Il divario degli arsenali: sull’avvio di un negoziato strutturato pesa la marcata asimmetria tra le forze in campo, poiché l’arsenale atomico cinese rimane nettamente inferiore rispetto a quelli di Stati Uniti e Russia.

sull’avvio di un negoziato strutturato pesa la marcata asimmetria tra le forze in campo, poiché l’arsenale atomico cinese rimane nettamente inferiore rispetto a quelli di Stati Uniti e Russia. Il precedente del 2022: l’ultimo riferimento condiviso resta la dichiarazione congiunta delle cinque potenze nucleari del gennaio 2022 sul principio che una guerra atomica non può essere vinta e non deve essere combattuta, priva però di tetti quantitativi, meccanismi di verifica o calendari vincolanti di disarmo.

Il dossier Ucraina e i binari diplomatici già attivi

Analoga prudenza smentisce l’ipotesi che il futuro dell’Ucraina venga deciso in Cina scavalcando gli attori direttamente coinvolti. Il confronto di Shenzhen si innesta infatti su un percorso diplomatico già avviato su altri tavoli:

I colloqui diretti: la cronaca recente registra gli incontri bilaterali russo-ucraini ad Abu Dhabi del 10 e 11 novembre.

la cronaca recente registra gli incontri bilaterali russo-ucraini ad del 10 e 11 novembre. La navetta diplomatica Usa: a seguire si sono svolte la missione a Mosca degli emissari statunitensi Jared Kushner e Steve Witkoff e il successivo confronto con Volodymyr Zelensky, mentre resta ancora aperto il nodo dell’inclusione europea nei prossimi round negoziali.

Presentare il vertice cinese come una conferenza di pace già definita significherebbe dunque attribuire ai partecipanti decisioni né concordate né annunciate.

La cornice multilaterale dell’Apec e i nodi Usa-Cina

A smontare definitivamente la cornice di Yalta contribuisce infine il contesto istituzionale in cui si inserisce l’incontro. L’Apec riunisce ventuno economie dell’Asia-Pacifico e opera attraverso meccanismi di consenso e cooperazione volontaria su commercio, intelligenza artificiale, catene di approvvigionamento e resilienza economica: il colloquio ristretto tra le tre potenze non costituisce un organo deliberativo del forum né possiede alcun mandato per vincolare gli altri Paesi membri.

Sul piano bilaterale tra Stati Uniti e Cina restano inoltre aperti dossier concreti e complessi — dalle richieste del segretario al Tesoro Scott Bessent per un riequilibrio macroeconomico e maggiori acquisti agricoli, fino alle tensioni su terre rare, minerali critici e restrizioni commerciali. Il 19 novembre non segnerà quindi la nascita di un nuovo ordine spartitorio, ma un primo, misurato test diplomatico in cui il confronto stesso rappresenta il punto di partenza e non il traguardo.

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