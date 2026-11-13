Read this article in English→

Microsoft down in tutto il mondo

Disservizi su Outlook e suite 365, escluso l’attacco hacker

Un vasto malfunzionamento sta colpendo a livello globale i principali servizi di Microsoft, tra cui Outlook, Teams, Copilot e gli strumenti di sicurezza aziendale come Defender XDR. Sebbene la situazione stia lentamente migliorando, l’azienda di Redmond è ancora al lavoro per garantire una stabilità definitiva dell’infrastruttura.

Pubblicità

Lo stato dei lavori e la gestione del traffico Attraverso i propri canali ufficiali, Microsoft ha comunicato di aver registrato i primi segnali positivi in diverse aree geografiche grazie a interventi di ottimizzazione, ridistribuzione e blocco strategico del traffico sui server. Tuttavia, questi recuperi risultano ancora parziali: i tecnici stanno quindi estendendo le contromisure alle altre regioni colpite e valutando ulteriori azioni per rendere il ripristino duraturo.

Esclusa la pista dell’attacco informatico Nonostante la portata dell’interruzione, l’azienda smentisce l’ipotesi di un’azione dolosa. Charles Lamanna, vicepresidente esecutivo di Microsoft per Copilot, ha chiarito che non vi è alcuna evidenza che le problematiche siano legate a un attacco hacker. L’incidente si verifica comunque a breve distanza da un’allerta dell’agenzia statunitense per la cybersicurezza (CISA) riguardante una vulnerabilità zero-day in Outlook, già risolta da Microsoft con una patch lo scorso 10 novembre.

L’impatto in Italia e le segnalazioni degli utenti I disagi hanno coinvolto pesantemente anche l’Italia, dove l’accesso alle email e alle piattaforme cloud sta tornando gradualmente alla normalità. Secondo il portale di monitoraggio Downdetector, nelle prime ore dell’emergenza si sono registrate oltre 130.000 segnalazioni per il solo Outlook e circa 50.000 per l’intero ecosistema Microsoft 365, con ripercussioni estese anche alle integrazioni di terze parti (come OpenAI e Anthropic). La notizia ha rapidamente scalato le tendenze sui social network, spinta dall’hashtag #MicrosoftOutlookDown.

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale