Depistaggio stragi ’92, sei indagati a Caltanissetta: nel registro anche Gianni De Gennaro

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CALTANISSETTA / CRONACA & GIUDIZIARIA – Nuovi, clamorosi sviluppi nell’inchiesta della Procura di Caltanissetta sui misteri e sui depistaggi legati alle stragi mafiose del 1992. Sei persone risultano indagate con l’accusa di depistaggio: tra loro figurano l’ex capo della Polizia ed ex vertice dei servizi segreti Gianni De Gennaro – oggi alla guida di Eurolink, il general contractor incaricato della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina – e il collaboratore di giustizia Salvatore “Totuccio” Contorno, noto negli ambienti di Cosa nostra con il soprannome di “Coriolano della Floresta”.

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L’indagine, coordinata dal procuratore nisseno Salvatore De Luca insieme al pool stragi, riporta alla luce i rapporti e gli intrecci risalenti alla fine degli anni Ottanta, quando l’ufficio giudiziario di Caltanissetta era guidato da Giovanni Tinebra e la Squadra Mobile di Palermo da Arnaldo La Barbera, figura centrale nella costruzione del falso pentito Vincenzo Scarantino dopo la strage di via D’Amelio.

Le intercettazioni, i contatti con Contorno e la “talpa” sull’inchiesta

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la svolta investigativa sarebbe maturata a partire da due anni fa: dopo aver appreso delle perquisizioni disposte dalla Procura nissena a carico dei familiari di Arnaldo La Barbera e negli uffici dei servizi segreti nell’ambito delle ricerche sull’agenda rossa di Paolo Borsellino, De Gennaro – ignaro di essere intercettato – si sarebbe attivato per ricostruire e schermare le vicende di quegli anni.

Attraverso Massimo Carnicelli e Francesco Pacetto, l’ex capo della Polizia sarebbe riuscito a rintracciare Totuccio Contorno – scampato nel 1994 a un attentato a Formello, nel Lazio – nel tentativo di evitare che l’ex pentito riferisse ai magistrati nisseni quanto accaduto tra il 1986 e il 26 maggio 1989, data del suo misterioso arresto in Sicilia insieme al cugino Gaetano Grado ad opera dello stesso La Barbera. Gli investigatori ipotizzano inoltre che, tramite una “talpa”, De Gennaro abbia cercato di anticipare le mosse della Procura durante gli accertamenti sul suo conto.

I documenti occultati nei servizi segreti e il filo con il “corvo di Palermo”

Un ruolo chiave nella vicenda riguarderebbe anche Donatella Peruzzi, in servizio presso gli apparati di intelligence, accusata di aver nascosto e meglio occultato documentazione riservata all’indomani delle perquisizioni ordinate da Caltanissetta per l’agenda rossa. Parte di quei faldoni – poi recuperati dai carabinieri del ROS dopo essere stati sottratti da ignoti – conteneva atti giudiziari e rassegne stampa relativi proprio all’arresto di Contorno del 1989, mentre altri incartamenti sarebbero stati distrutti dagli indagati perché ritenuti “delicati”.

Il quadro investigativo riannoda così i fili di una stagione di veleni che precedette le stragi di Capaci (23 maggio 1992) e di via D’Amelio (19 luglio 1992):

La delegittimazione di Falcone: nei tre anni successivi all’arresto di Contorno si consumarono il fallito attentato all’Addaura e la stagione delle lettere anonime del “corvo di Palermo”, missive scritte a più mani che richiamavano il rientro in Sicilia di “Coriolano della Floresta” per screditare l’operato di Giovanni Falcone e che portarono al processo – poi concluso con l’assoluzione – nei confronti del giudice Alberto Di Pisa.

nei tre anni successivi all’arresto di Contorno si consumarono il fallito attentato all’Addaura e la stagione delle lettere anonime del “corvo di Palermo”, missive scritte a più mani che richiamavano il rientro in Sicilia di “Coriolano della Floresta” per screditare l’operato di Giovanni Falcone e che portarono al processo – poi concluso con l’assoluzione – nei confronti del giudice Alberto Di Pisa. Il fronte delle indagini: dopo i recenti sequestri eseguiti a Roma, i magistrati di Caltanissetta puntano ora a ricostruire puntualmente quanto avvenuto negli ultimi tre anni, incrociando gli esiti delle audizioni di De Gennaro con la testimonianza di Totuccio Contorno sulle tensioni interne agli apparati investigativi della fine degli anni Ottanta.

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