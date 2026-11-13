Siracusa: prima assemblea della Consulta comunale femminile

Si è svolta ieri sera nell’aula consiliare “Elio Vittorini” di Palazzo Vermexio, la prima assemblea della Consulta Comunale Femminile di Siracusa, presieduta dalla dottoressa Antonella Fucile.

In apertura di seduta, dopo l’approvazione del verbale precedente relativo all’elezione della presidenza e alla composizione del direttivo, la presidente Fucile ha comunicato il nuovo assetto organizzativo dell’ufficio di presidenza, affidando alle consultrici del direttivo, Samanta Ponzio e Tecla Genova l’incarico di curare la digitalizzazione dei canali social della Consulta e Laura Fazzina addetto stampa.

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Nel corso dell’incontro, l’assemblea ha approvato un’importante iniziativa promossa dalla presidente Fucile e da tutto l’Esecutivo all’ unanimità: «Ogni 25 novembre parliamo di violenza, ma quasi mai ci chiediamo se come amici, vicini, familiari, conoscenti sappiamo davvero cosa fare se una donna che conosciamo ci chiedesse aiuto. – ha evidenziato la dottoressa Fucile – Questo il punto di partenza: l’indifferenza, la paura di sbagliare sono spesso la prima forma di violenza. Attraverso una installazione pubblica interattiva all’interno dell’Urban Center, un muro-pannello diverrà uno spazio collettivo. Tutti potranno lasciare su appositi cartoncini la propria opinione. La Consulta con la collaborazione dei Centri antiviolenza Ipazia e La Nereide, raccoglierà e catalogherà tutte le risposte in forma anonima, pubblicherà un report finale per orientare le future politiche di prevenzione. Inoltre, promuoverà l’utilizzo del 1522. Il progetto si svolgerà dal 15 novembre al 15 dicembre presso l’Urban Center».

In vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, la Consulta ha inoltre aderito alla campagna “Controviolenza… io ci sono…”, in programma il prossimo 21 novembre. L’iniziativa intende accendere i riflettori su Casa Monteforte, lo storico palazzo di Ortigia donato con vincolo testamentario per l’accoglienza di donne anziane sole e fragili, chiedendo il rispetto della sua destinazione d’uso originaria quale alloggio protetto e comunitario.

Altro punto centrale all’ordine del giorno è stato il lancio della terza edizione de “La Siracusa delle donne”, iniziativa realizzata in sinergia con i progetti comunali POF (Piano dell’Offerta Formativa), coordinati dal dottor Giuseppe Prestifilippo.

Il percorso coinvolgerà gli studenti delle scuole aderenti nello studio biografico di sei figure femminili del passato che si sono distinte in ambito sociale, culturale e civile. Al termine delle ricerche, gli studenti sceglieranno una delle sei candidate, alla quale sarà successivamente intitolata una via o un edificio pubblico della città. Le sei figure selezionate per questa edizione sono:

Rosa Gentile: prima donna eletta nel Consiglio comunale di Siracusa nel 1946;

Marianna Siliato Cannarella: storica direttrice didattica attiva a Siracusa nella prima metà

del Novecento;

Maria Nicotra Fiorini: Madre Costituente;

Nicoletta Cagnazzi: insegnante di Storia e Lettere, portò i suoi studenti alla ribalta della cronaca vincendo un programma televisivo;

Nunzia Calvo: ostetrica che si è particolarmente distinta per l’attività a sostegno delle puerpere e dei bambini;

Lucia Siringo: cantante e musicista.

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