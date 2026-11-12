Sicilia, via libera della Giunta Schifani alla Finanziaria da 1,7 miliardi: tutte le misure nei 44 articoli della manovra

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PALERMO / POLITICA – Semaforo verde dalla Giunta regionale guidata da Renato Schifani alla nuova manovra di stabilità 2027-2029: un pacchetto finanziario dal valore complessivo di 1,7 miliardi di euro, articolato in 44 articoli, che spazia dal sostegno all’economia e all’occupazione fino alla riorganizzazione della sanità e al contrasto alle povertà.

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Il disegno di legge, ultimo documento contabile del 2026 varato dall’esecutivo, è stato già trasmesso a Palazzo dei Normanni: da domani prenderà ufficialmente il via l’iter parlamentare all’Assemblea Regionale Siciliana, dapprima nelle commissioni di merito e successivamente in Aula con l’obiettivo dichiarato di arrivare all’approvazione definitiva entro Natale.

Giovani talenti, lavoro e imprese: le principali novità della manovra

Tra i provvedimenti qualificanti inseriti nel testo spiccano gli interventi mirati a frenare la fuga dei cervelli e a stimolare la produttività aziendale sul territorio siciliano:

Premio per i giovani qualificati: istituito il fondo per “la permanenza dei giovani qualificati e la crescita del capitale umano”, che prevede un assegno triennale da 30mila euro destinato agli universitari che il prossimo anno conseguiranno la laurea magistrale con votazione di 110 e lode e manterranno la residenza in Sicilia per almeno due anni successivi al titolo per proseguire gli studi o svolgere attività lavorativa.

istituito il fondo per “la permanenza dei giovani qualificati e la crescita del capitale umano”, che prevede un destinato agli universitari che il prossimo anno conseguiranno la laurea magistrale con votazione di e manterranno la residenza in Sicilia per almeno due anni successivi al titolo per proseguire gli studi o svolgere attività lavorativa. Incentivi alla produttività: previsti contributi a fondo perduto alle imprese pari al 50% del costo complessivo per favorire l’adozione di premi di produttività, con una maggiorazione fino al 60% qualora i premi siano corrisposti a lavoratori con meno di 35 anni.

previsti contributi a fondo perduto alle imprese pari al per favorire l’adozione di premi di produttività, con una maggiorazione fino al qualora i premi siano corrisposti a lavoratori con meno di 35 anni. Bacini occupazionali e dipendenti: stanziate risorse per il rinnovo contrattuale dei dipendenti regionali, per i lavoratori ex Pip, Keller e Pumex, oltre ai fondi dedicati al comparto forestale, alla campagna antincendio e alla difesa del patrimonio boschivo.

Sanità, sociale e Comuni: nasce l’Azienda Zero

Ampio spazio viene riservato anche alla riorganizzazione del comparto sanitario, agli enti locali e alle fasce più fragili della popolazione:

Sanità e Azienda Zero: la manovra avvia l’istituzione dell’ Azienda Zero per razionalizzare la spesa sanitaria regionale, accompagnata da un fondo triennale di 15 milioni di euro per sostenere la mobilità sanitaria interregionale dei minori, da stanziamenti mirati per l’ospedale di Niscemi e per le comunità assistenziali nelle isole minori.

la manovra avvia l’istituzione dell’ per razionalizzare la spesa sanitaria regionale, accompagnata da un per sostenere la mobilità sanitaria interregionale dei minori, da stanziamenti mirati per l’ospedale di Niscemi e per le comunità assistenziali nelle isole minori. Contrasto alla povertà e Comuni: stanziati 20 milioni di euro per le misure di lotta alla povertà, accanto ai trasferimenti ordinari e straordinari in favore dei Comuni dell’Isola.

Cultura, porti e tagli ai compensi dei ritardatari

Sul fronte dello sviluppo territoriale e culturale debutta l’“Art Bonus Sicilia”, un fondo che introduce contributi a fondo perduto per incentivare il mecenatismo privato a sostegno del restauro e della valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Previste inoltre risorse per la rete dei siti di arte ambientale siciliana, per l’impiantistica sportiva e per i piani regolatori dei porti.

Infine, la manovra introduce una stretta sul rispetto delle scadenze amministrative: scatterà un taglio del 30% e del 20% sui compensi di amministratori e organismi di controllo degli enti appartenenti al gruppo di amministrazione pubblica che, in modo colpevole, non rispetteranno i termini di approvazione dei documenti contabili.

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