Ventimiglia, 14 persone bloccate sotto un ponte ferroviario per la piena del fiume Roia: salvate dai Vigili del Fuoco

VENTIMIGLIA (IMPERIA) / CRONACA NAZIONALE – Momenti di forte apprensione a Ventimiglia, in provincia di Imperia, dove il rapido innalzamento del livello delle acque del fiume Roia ha messo in grave pericolo un gruppo di 14 persone, rimaste improvvisamente bloccate sotto due campate di un ponte ferroviario lungo il corso d’acqua.
A trarre in salvo i presenti sono state le squadre dei Vigili del Fuoco, intervenute tempestivamente sul posto per mettere in sicurezza l’area ed effettuare le delicate operazioni di recupero.
L’intervento dei soccorritori e le verifiche sulle altre campate
Sorprese dall’ingrossamento improvviso del fiume, le quattordici persone non riuscivano più a guadagnare autonomamente la riva, trovando riparo provvisorio al di sotto della struttura ferroviaria fino all’arrivo dei soccorsi.
Una volta completato il salvataggio del gruppo, i Vigili del Fuoco hanno avviato approfondite ispezioni sotto le altre due campate del ponte ferroviario per escludere con certezza l’eventuale presenza di ulteriori persone rimaste coinvolte o intrappolate dall’ondata di piena.
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