Siracusa, Vinciullo (Grande Sicilia) replica a Cannata: «Prenda una pausa dagli attacchi, sembra ossessionato dal nostro movimento»

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SIRACUSA / POLITICA – Non si placa lo scontro politico interno all’area del centrodestra aretuseo in vista della delicata seduta del Consiglio comunale di Siracusa del 18 novembre. A intervenire in risposta agli ultimi affondi del deputato di Fratelli d’Italia Luca Cannata è il commissario provinciale di Grande Sicilia, l’onorevole Vincenzo Vinciullo, che respinge al mittente le accuse e invita il parlamentare meloniano a moderare i toni.

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Al centro della replica di Vinciullo vi sono le critiche quotidiane rivolte da Cannata al movimento autonomista e alle dinamiche amministrative del capoluogo, considerate dal commissario provinciale controproducenti per la tenuta dell’intera coalizione.

Nella nota diffusa in data odierna, Vincenzo Vinciullo invita l’esponente di Fratelli d’Italia a concentrarsi sulle criticità amministrative del proprio territorio e a recuperare un approccio istituzionale più disteso:

«Consigliamo a Luca Cannata di prendersi una pausa dai continui attacchi a Grande Sicilia, gli suggeriamo di recuperare un po’ di lucidità politica. Ci pare ossessionato dal nostro partito. Invece di pensare al bene del territorio e a lavorare per la crescita della provincia, si diletta giornalmente a criticare chi lavora per il bene comune. Mentre Grande Sicilia, tramite i suoi esponenti, guarda al futuro della provincia di Siracusa, lavorando a una visione di sviluppo e progresso dei territori e invita alla moderazione; Luca Cannata, dal canto suo, invece di pensare alla situazione idrica del suo comune, che sta sollevando un vespaio di polemiche, spende tempo ed energie quotidianamente per attacchi nei nostri confronti che ci sembrano ormai ai limiti dell’ossessione».

Il commissario provinciale di Grande Sicilia sposta poi l’analisi sugli equilibri politici a Palazzo Vermexio e sulla mancata partecipazione ai tavoli di concertazione della coalizione, rimproverando a Cannata una strategia di isolamento:

«Cannata non riesce a comprendere che con gli alleati deve assumere uno spirito di collaborazione. Nessuno è disposto a farsi imporre direttive da soggetti esterni al proprio partito, così facendo Cannata dimostra di essere il migliore sostenitore dell’amministrazione di Siracusa. Lo invitiamo a cessare gli attacchi ossessivi contro di noi, assumere un atteggiamento di collaborazione e recuperare qualche istante di lucidità politica, perché questo continuo stillicidio di accuse e polemiche non fa altro che danneggiare il suo partito, la coalizione ma soprattutto i cittadini della provincia di Siracusa», conclude Vincenzo Vinciullo.