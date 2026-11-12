Sparatoria a Washington vicino alla Casa Bianca

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Una vittima e quattro feriti in una palestra

L’attacco è avvenuto nell’ora di punta nel quartiere di Logan Circle. Il responsabile si è barricato in un appartamento ed è rimasto ferito da un colpo che si sarebbe sparato da solo.

Almeno una persona ha perso la vita e altre quattro sono rimaste ferite giovedì 12 novembre a Washington, a poca distanza dalla Casa Bianca, in seguito a una sparatoria avvenuta nell’area residenziale e commerciale di Logan Circle. Secondo quanto riferito dalla consigliera locale Brooke Pinto, l’aggressore ha aperto il fuoco sia all’interno sia nelle immediate vicinanze di una palestra, proprio durante l’ora di punta.

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Attraverso il social network X, la polizia della capitale statunitense ha inizialmente segnalato l’intervento per un’emergenza in corso, aggiornando poi i cittadini sul fatto che l’uomo armato si fosse asserragliato e raccomandando di tenersi lontani dall’area. In una successiva conferenza stampa, il capo della polizia Jeffery Carroll ha spiegato che il sospettato si era rifugiato in un appartamento adiacente, dove presentava una ferita da arma da fuoco apparentemente autoinflitta.

Drastica la testimonianza di Michael Carney, presente nella struttura al momento dell’assalto: mentre si allenava sul tapis roulant ha avvertito una forte esplosione, vedendo subito dopo una persona a terra ferita alla testa. «I presenti cercavano riparo dietro vasi di fiori o qualsiasi oggetto a portata di mano», ha raccontato al Washington Sun.

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