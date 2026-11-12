Avola ricorda la strage di Nassiriya nel 23° anniversario: omaggio al Brigadiere Giuseppe Coletta

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AVOLA (SIRACUSA) / CRONACA – Commozione e memoria istituzionale questa mattina ad Avola in occasione della 18ª Giornata del Ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, celebrata nel giorno del 23° anniversario della strage di Nassiriya.

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Alla cerimonia hanno preso parte le autorità civili e militari del territorio insieme alle rappresentanze dell’Associazione Nazionale Carabinieri delle sezioni di Avola e Noto, stringendosi attorno al ricordo di chi ha perso la vita servendo lo Stato e la sicurezza internazionale.

L’omaggio al cimitero di Avola per il Brigadiere Giuseppe Coletta

Il momento centrale del raccoglimento si è svolto presso il cimitero comunale di Avola, dove, alla presenza dei familiari, è stata deposta una corona di fiori sulla lapide del Brigadiere Giuseppe Coletta, carabiniere di origine avolese rimasto ucciso nel vile attentato del 12 novembre 2003 in Iraq.

Dopo la benedizione officiata dal vicario della Parrocchia Sacro Cuore, don Marco Rabbito, i presenti hanno osservato un minuto di silenzio e preghiera per tutti i caduti delle missioni di pace. Il Brigadiere Coletta è stato ricordato non soltanto per il rigore dimostrato nell’espletamento quotidiano del proprio servizio, ma anche per la sua straordinaria umanità e generosità verso il prossimo, con una particolare attenzione rivolta ai più piccoli e ai bisognosi attraverso numerose iniziative solidali.

Il coinvolgimento delle scuole: l’omaggio dell’Istituto “Capuana-De Amicis”

Il testimone della memoria è poi passato alle giovani generazioni presso l’Istituto Comprensivo “Capuana-De Amicis” di Avola. Gli alunni della scuola dell’infanzia e della primaria hanno presentato i propri elaborati dedicati ai valori della pace e della legalità, intonando il brano “Brigadiere dei Bambini”, composto nel 2025 proprio per onorare il sacrificio e l’impegno sociale del concittadino avolese.

Nel corso dell’incontro scolastico sono stati inoltre letti monologhi e poesie ispirati alla figura del Brigadiere Coletta e all’importanza dell’impegno civile quotidiano nella costruzione della pace.

12 novembre 2003: la ferita della base “Maestrale” in Iraq

La commemorazione odierna richiama la tragica mattinata del 12 novembre 2003 a Nassiriya, in Iraq, dove operava il contingente italiano impegnato nell’Operazione Antica Babilonia:

L’attentato: intorno alle 10:40 locali, un camion-cisterna carico di esplosivo attraversò il ponte sull’Eufrate puntando contro la base “Maestrale”, sede del Reggimento Italiano MSU (Multinational Specialized Unit). Dopo aver aperto il fuoco contro il posto di guardia ed essere stato contrastato dalla pronta reazione del carabiniere di sentinella, il mezzo sfondò le barriere esplodendo a circa 25 metri dalla palazzina principale.

intorno alle 10:40 locali, un camion-cisterna carico di esplosivo attraversò il ponte sull’Eufrate puntando contro la base “Maestrale”, sede del Reggimento Italiano MSU (Multinational Specialized Unit). Dopo aver aperto il fuoco contro il posto di guardia ed essere stato contrastato dalla pronta reazione del carabiniere di sentinella, il mezzo sfondò le barriere esplodendo a circa 25 metri dalla palazzina principale. Il bilancio: nell’esplosione persero la vita 19 italiani (12 carabinieri, 5 militari dell’Esercito e 2 civili) e 9 civili iracheni, mentre circa una ventina di connazionali rimasero feriti.

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