All’Aventino sacerdote russo trovato morto in un parco

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Dramma nel quartiere San Saba a Roma, dove il corpo senza vita di Nikita Kushnarev, un sacerdote russo di 43 anni originario di Vladivostok, è stato trovato impiccato a un albero nel parco della Resistenza. A fare la tragica scoperta è stato un passante che ha subito dato l’allarme.

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Arrivato in Italia due anni fa e ospite in un collegio della zona, il sacerdote era molto attivo sui social network. L’ipotesi principale al vaglio della Squadra Mobile è quella del suicidio, avvalorata dal ritrovamento di alcuni mattoncini ai piedi dell’albero che il prete avrebbe utilizzato per compiere il gesto. Tuttavia, gli investigatori non escludono altre piste e mantengono aperte le indagini.

A gettare una luce drammatica sugli ultimi momenti di vita del religioso è stato un lungo e criptico post pubblicato su Facebook il giorno precedente, in cui Kushnarev rifletteva apertamente sulle difficoltà del proprio cammino spirituale, interrogandosi sulla natura della fede e sui momenti di silenzio e vuoto interiore. La salma è stata trasferita all’Istituto di medicina legale per l’autopsia.

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