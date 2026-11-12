Blitz di Greenpeace sul Gazometro di Roma

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«Urgente passare alle rinnovabili»

Pubblicato il dossier “La trappola del gas” contro il caro bollette

Un gruppo di attivisti di Greenpeace Italia, provenienti da otto diversi Paesi europei, ha scalato oggi il Gazometro di Roma srotolando un maxi-striscione di 200 metri quadrati con la scritta “Meloni, siamo alla canna del gas”. L’azione dimostrativa, accompagnata dallo slogan “Stop Fossil Gas”, mira a sollecitare l’esecutivo italiano e i governi europei ad abbandonare definitivamente il gas fossile entro il 2035.

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Secondo l’organizzazione ambientalista, finché l’Italia continuerà a fare affidamento sulle fonti fossili per il riscaldamento e la produzione elettrica, le famiglie resteranno ostaggio di bollette salate. «Solo puntando sulle energie rinnovabili potremo garantire sicurezza energetica e alleggerire i costi per i cittadini», ha spiegato Simona Abbate, referente della campagna Clima ed Energia di Greenpeace Italia.

In concomitanza con la protesta, l’associazione ha diffuso il briefing “La trappola del gas”, un’analisi sulle criticità del sistema energetico nazionale. Il documento evidenzia come circa il 46% dell’elettricità italiana sia ancora generata bruciando gas: una dipendenza che non solo rende le tariffe elettriche italiane le più care d’Europa, ma espone il Paese alla volatilità dei mercati, alle crisi geopolitiche e alle forniture estere, come quelle provenienti dagli Stati Uniti.

Greenpeace chiede quindi al governo di fissare una data certa per l’uscita dal gas fossile (entro il 2035) e di slegare stabilmente il prezzo dell’elettricità da quello del gas, introducendo al contempo aiuti concreti per le fasce più colpite dal caro energia. Per finanziare questa accelerazione verso le rinnovabili, l’associazione propone di tassare gli extraprofitti delle compagnie energetiche fossili.

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