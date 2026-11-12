Vertice a Palazzo Chigi tra Meloni e le opposizioni, appello all’unità

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Lezioni regolari oggi nelle scuole italiane dopo la giornata di forti disagi di ieri, quando circa seimila istituti hanno ricevuto email anonime con false minacce di ordigni, provocando evacuazioni e massicci controlli da parte delle forze dell’ordine.

Per fare il punto sulla situazione e valutare le possibili contromisure, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha convocato a Palazzo Chigi i leader delle opposizioni. Secondo quanto riportato in merito all’incontro, il vertice è stato organizzato per condividere le informazioni disponibili sul recente quadro di allarmi e segnalazioni, legati anche a possibili attività di matrice hacker e scenari di guerra ibrida volti a generare disorientamento e insicurezza.

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Nel corso della riunione — alla quale hanno preso parte i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, i ministri Matteo Piantedosi, Guido Crosetto e Luca Ciriani, insieme ai sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari — la premier, pur escludendo pericoli concreti, avrebbe definito la vicenda parte di una strategia mirata a “creare il caos”. Secondo quanto riferito da alcuni partecipanti, in chiusura del suo intervento Meloni ha rivolto un appello all’unità a tutte le forze politiche.

Fonti del centrosinistra, che nella giornata di ieri aveva sollecitato un passaggio parlamentare sulla vicenda, hanno inoltre riferito che la presidente del Consiglio ha chiarito come questo tavolo di confronto non sostituisca la prevista informativa alle Camere.

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