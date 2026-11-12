Tragedia a Brooklyn: crolla palazzina di tre piani, due vittime e 17 feriti

Read this article in English→

I vigili del fuoco scavano tra le macerie nel quartiere di Flatbush: tratte in salvo almeno quattro persone. Sotto osservazione un cantiere adiacente.

Un grave crollo strutturale ha colpito il quartiere di Flatbush a Brooklyn, New York, dove un edificio residenziale di tre piani situato al 2625 di Bedford Avenue è improvvisamente collassato. Il bilancio provvisorio è di due vittime e 17 feriti, mentre almeno quattro persone sono già state estratte vive dalle macerie.

Pubblicità

L’allarme è scattato poco dopo le 16:00 (ora locale), attivando immediatamente una complessa macchina dei soccorsi guidata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco di New York (FDNY). Le squadre stanno lavorando senza sosta per individuare eventuali altri dispersi rimasti intrappolati nella struttura.

Le riprese aeree diffuse dagli elicotteri mostrano la gravità del cedimento: lo squarcio ha infatti lasciato completamente esposti gli interni dei piani superiori dello stabile, risalente al 1930. Oltre a mettere in sicurezza l’area, tecnici e autorità stanno ora indagando per chiarire le cause esatte del disastro, concentrando l’attenzione anche su un cantiere aperto proprio accanto all’edificio crollato.

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale