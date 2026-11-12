Catania, colpo lampo in scooter elettrico davanti a un negozio: denunciato 43enne per furto aggravato

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CATANIA / CRONACA – Un furto fulmineo messo a segno approfittando di pochi istanti di distrazione durante le operazioni di chiusura di un’attività commerciale, seguito dalla fuga in sella a uno scooter elettrico. È quanto avvenuto in piazza Sciuti, a Catania, dove i Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante hanno individuato e denunciato il presunto responsabile dell’episodio.

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Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma a seguito della denuncia sporta dalla vittima, una giovane dipendente del negozio, la donna stava abbassando la saracinesca dell’esercizio commerciale quando ha momentaneamente appoggiato a terra il proprio zaino – contenente anche un tablet – insieme a una busta. Un uomo a bordo di un ciclomotore elettrico le si è affiancato e, con un rapido gesto, ha afferrato entrambi gli oggetti dileguandosi velocemente.

La denuncia e l’incrocio dei filmati di videosorveglianza

Accortasi immediatamente del furto, la giovane ha tentato in un primo momento di localizzare il dispositivo elettronico tramite il sistema GPS integrato, recandosi contestualmente presso la caserma di Piazza Dante per formalizzare l’accaduto.

Ai Carabinieri ha consegnato i filmati estrapolati dall’impianto di videosorveglianza interno ed esterno dell’esercizio commerciale. Dall’analisi minuziosa dei fotogrammi e dal successivo incrocio con altre registrazioni già acquisite nell’ambito di precedenti attività d’indagine, i militari sono riusciti a risalire all’identità del sospettato.

Denunciato un 43enne già noto alle forze dell’ordine

Gli accertamenti investigativi hanno permesso di stringere il cerchio attorno a un 43enne residente a Catania, volto già noto alle forze dell’ordine per analoghi reati contro il patrimonio e già destinatario di misure giudiziarie e di prevenzione.

Al termine degli approfondimenti, raccolti gli elementi indiziari che saranno ora valutati in sede giurisdizionale, l’uomo è stato deferito in stato di libertà all’Autorità giudiziaria con l’accusa di furto aggravato.

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