Allarme bomba a Calais, bloccato il traffico ferroviario

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Disagi sui collegamenti Eurostar (Londra-Parigi)

Un allarme bomba ha colpito questa mattina, giovedì, la stazione ferroviaria di Calais-Fréthun, nel dipartimento francese del Pas-de-Calais, paralizzando il traffico ferroviario internazionale. Su disposizione delle autorità francesi, lo scalo è stato reso completamente inaccessibile ai treni per consentire le verifiche di sicurezza.

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La chiusura sta causando pesanti ripercussioni sulla circolazione, in particolare lungo la tratta tra Londra e Parigi. In una nota ufficiale, la compagnia Eurostar ha confermato i disagi: “Su richiesta delle autorità francesi, i convogli non possono attualmente transitare attraverso la stazione di Calais-Fréthun. Questo sta provocando ritardi su diversi treni in partenza e in arrivo da Londra”.

Situata alle porte di Calais e a breve distanza dal terminal stradale dell’Eurotunnel di Coquelles, la stazione di Calais-Fréthun rappresenta uno snodo strategico per i treni ad alta velocità TGV e della rete nazionale SNCF. L’emergenza era stata comunicata nelle prime ore della mattinata dalla prefettura del Pas-de-Calais attraverso il social network X, con un avviso preventivo sui possibili rallentamenti per i viaggiatori.

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