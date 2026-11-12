Tempesta tropicale in Italia, interessata anche la Sicilia

Dalla penisola iberica verso l’Italia arriva una intensa perturbazione che determinerà forti precipitazioni con rischio allagamenti, specie sulle regioni settentrionali, centrali e tirreniche.

Lo stato di critica instabilità, dall’elevato rischio idrogeologico, si manterrà attivo per diverse ore, già dalla tarda mattinata fin oltre le prime ore notturne.

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La ventilazione occidentale sarà a tratti violenta oltre i 70/80 kmh. Venti violenti sulla Sardegna.

Le piogge sotto forma di tempesta tropicale,seppur in modo ridotto dal primo pomeriggio, investirà anche le aree meridionali.

Il territorio siciliano, fra il tardo pomeriggio e la prima serata, si vedrà coinvolto da moderate fasi di maltempo, attraversato dal colpo di coda della perturbazione, che andrà ad esaurirsi durante le ore notturne.

Le zone più interessate da precipitazioni abbondanti (nubigrfragi) saranno quelle tirreniche, ioniche e centrali siciliane.

La ventilazione al suolo, durante la fase di criticità, sarà forte anche sulla Sicilia.

Lo stato del mare sarà in peggioramento, con elevato moto ondoso, che mette a rischio di forte mareggiate l’arcipelago delle Eolie, la costa tirrenica e quella dell’alto Jonio.

Dalla notte inoltrata, la fase di maltempo andrà velocemente verso un primo miglioramento, favorendo condizioni variabili e miti per la giornata di domani.

Al momento le mappe previsionali riportano l’ingresso di ripetute perturbazioni sul comparto del Mediterraneo, scenario che colpirà principalmente le aree settentrionali e centrali della penisola italiana.

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