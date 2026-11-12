Melilli, dal 13 al 15 novembre “Geografie del Noi”: tre giornate tra sport, memoria e il patto con Salsomaggiore Terme

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MELILLI (SIRACUSA) / EVENTI – Tre giorni dedicati all’incontro, alla partecipazione civica e al dialogo tra territori. Dal 13 al 15 novembre 2026, il Comune di Melilli ospiterà “Geografie del Noi – Melilli, le radici in cammino, il futuro in movimento”, una manifestazione che unisce sport all’aria aperta, memoria storica e cooperazione istituzionale nel segno dell’inclusione e della solidarietà.

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Il programma delle tre giornate tra passeggiate ecologiche, ciclismo e istituzioni

La rassegna prenderà il via venerdì pomeriggio e accompagnerà cittadini, famiglie e associazioni fino alla mattinata di domenica con un calendario articolato:

Venerdì 13 novembre – Ore 15:00 | “Le Strade del Noi – Corri Melilli”: una passeggiata ecologica e ludico-motoria promossa in collaborazione con la Polisportiva Atletica Hybla e con la partecipazione dell’A.S.D. Melilli Atletica e dell’A.S.D. Polisportiva San Sebastiano. Il corteo sportivo partirà dal Campo sportivo, attraverserà il centro storico fino a Piazza Umberto e farà ritorno al punto di partenza per valorizzare la socialità e gli spazi condivisi.

una passeggiata ecologica e ludico-motoria promossa in collaborazione con la Polisportiva Atletica Hybla e con la partecipazione dell’A.S.D. Melilli Atletica e dell’A.S.D. Polisportiva San Sebastiano. Il corteo sportivo partirà dal Campo sportivo, attraverserà il centro storico fino a Piazza Umberto e farà ritorno al punto di partenza per valorizzare la socialità e gli spazi condivisi. Sabato 14 novembre – Ore 10:30 | Conferenza stampa “Il Ponte della Comunità”: presso la Sala di lettura della Biblioteca comunale, nell’ambito del percorso “La Staffetta del Domani”, si terrà l’incontro istituzionale che vedrà la partecipazione dell’assessore del Comune di Salsomaggiore Terme . Un momento di confronto con l’Amministrazione melillese pensato per porre le basi di un futuro patto di solidarietà e scambio culturale tra le due comunità.

presso la Sala di lettura della Biblioteca comunale, nell’ambito del percorso “La Staffetta del Domani”, si terrà l’incontro istituzionale che vedrà la partecipazione dell’assessore del Comune di . Un momento di confronto con l’Amministrazione melillese pensato per porre le basi di un futuro patto di solidarietà e scambio culturale tra le due comunità. Domenica 15 novembre – Ore 9:30 | “La Memoria in Movimento – La Staffetta del Domani”: chiusura affidata a una ciclopasseggiata ecologica non competitiva con partenza da Piazza San Sebastiano, organizzata in sinergia con l’A.S.D. Bike Club Melilli e l’A.N.M.I.G. (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra).

Il sindaco Carta: «Custodire la memoria e costruire nuove forme di collaborazione»

A illustrare la visione alla base dell’iniziativa è il primo cittadino di Melilli, Giuseppe Carta, che invita la popolazione a prendere parte agli appuntamenti in calendario:

«Una comunità cresce quando sa custodire la propria memoria, rafforzare i legami tra le persone e costruire nuove occasioni di incontro e solidarietà. È questo lo spirito con cui abbiamo promosso Geografie del Noi. Crediamo che il futuro di un territorio si costruisca non soltanto attraverso le opere e gli investimenti, ma anche creando occasioni di confronto e partecipazione. La presenza di un rappresentante dell’Amministrazione comunale di Salsomaggiore Terme rappresenta un momento particolarmente importante: è l’opportunità per avviare un dialogo istituzionale che auspichiamo possa tradursi in un patto di solidarietà e in nuove forme di collaborazione tra le nostre comunità».

«Invito tutti i cittadini, le famiglie, i giovani e le associazioni a partecipare a queste tre giornate, che rappresentano un’occasione per stare insieme, rafforzare il nostro senso di appartenenza e guardare al futuro con uno spirito di collaborazione e responsabilità», conclude il sindaco.

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