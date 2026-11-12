Francofonte, maxi-sequestro di oltre una tonnellata di “botti” illegali in pieno centro urbano: un arresto

Read this article in English→

FRANCOFONTE (SIRACUSA) / CRONACA – Un vero e proprio deposito polveriera, allestito in pieno centro abitato senza la minima precauzione e in totale violazione delle norme di sicurezza, è stato scoperto e smantellato dalla Polizia di Stato a Francofonte. L’operazione, scattata nell’ambito dei servizi preventivi predisposti in vista delle prossime festività di fine anno, ha portato all’arresto di un soggetto gravemente indiziato di detenzione illegale di materiale esplosivo.

Pubblicità

L’intervento è stato condotto dagli agenti in servizio presso il Commissariato di Lentini, coadiuvati dagli specialisti del nucleo Artificieri dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania.

Oltre 80 scatole in un garage improvvisato, alcuni prodotti privi di marchio CE

All’interno di un garage utilizzato come deposito clandestino, privo delle necessarie autorizzazioni di legge e di qualsiasi dispositivo antincendio o di protezione, i poliziotti hanno rinvenuto un ingente quantitativo di artifizi pirotecnici appartenenti a diverse categorie.

Il materiale, suddiviso in oltre 80 scatole di cartone per un peso complessivo superiore a una tonnellata, includeva anche prodotti totalmente privi del riconoscimento europeo CE. La Squadra Artificieri ha provveduto alle delicate operazioni di messa in sicurezza, catalogazione e sequestro dell’intero carico, sventando una gravissima minaccia per l’incolumità dei residenti del quartiere e sottraendo la merce al mercato nero.

La campagna di prevenzione della Questura e i consigli ai cittadini

L’operazione conferma l’intensificazione dell’attività info-investigativa organizzata con largo anticipo dalla Questura di Siracusa per contrastare la fabbricazione, la custodia illecita e il commercio clandestino di fuochi d’artificio pericolosi.

Le forze dell’ordine ribadiscono inoltre alcune regole fondamentali per tutelare la sicurezza dei cittadini in vista delle festività:

Acquisto sicuro: rivolgersi esclusivamente a rivenditori autorizzati, diffidando di venditori ambulanti o canali non ufficiali.

rivolgersi esclusivamente a rivenditori autorizzati, diffidando di venditori ambulanti o canali non ufficiali. Verifica dell’etichetta: accertarsi che ogni prodotto pirotecnico riporti l’apposita etichetta con le istruzioni d’uso scritte chiaramente in lingua italiana e la marcatura di conformità.

accertarsi che ogni prodotto pirotecnico riporti l’apposita etichetta con le istruzioni d’uso scritte chiaramente in lingua italiana e la marcatura di conformità. Custodia e impiego: evitare la conservazione in ambienti non idonei e attenersi scrupolosamente alle distanze e alle modalità di accensione indicate dal produttore.

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale