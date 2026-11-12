Maxi sequestro di cocaina nascosta in auto. Arrestato 60enne

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L’operazione della Guardia di Finanza a Castelverde: droga nei doppifondi e profitti stimati per oltre 2 milioni di euro.

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Roma ha inferto un duro colpo al traffico di stupefacenti nella Capitale, arrestando un uomo di circa sessant’anni residente in città.

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Il blitz è scattato a Castelverde, nella periferia est di Roma, durante i controlli di routine sul territorio. Gli agenti hanno fermato un’automobile guidata dall’uomo che, fin da subito, ha mostrato un evidente stato di agitazione. Insospettiti dal suo atteggiamento, i militari hanno perquisito accuratamente il veicolo, scoprendo due ingegnosi doppifondi nascosti sotto i sedili anteriori e azionabili tramite un apposito telecomando.

All’interno dei nascondigli segreti sono stati rinvenuti 10 panetti di cocaina (per un totale di oltre 11 chili), 2 panetti di hashish (circa 200 grammi) e una parte del denaro contante. Una successiva perquisizione nell’abitazione dell’indagato ha permesso di sequestrare altra valuta, per un totale complessivo di 12.800 euro in contanti.

La droga, che secondo gli investigatori era destinata ad alimentare le piazze di spaccio della Città metropolitana, avrebbe fruttato guadagni illeciti stimati in oltre 2 milioni di euro. Su disposizione della Procura della Repubblica di Roma, l’uomo è stato tratto in arresto e associato alla Casa Circondariale di Regina Coeli.

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