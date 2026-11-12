Fratelli d’Italia: «Nessun confronto politico prima della mozione di sfiducia a Italia»

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Fratelli d’Italia prende posizione sull’invito rivolto dall’MPA per un incontro politico previsto sabato e ribadisce la propria contrarietà all’apertura di qualsiasi tavolo di confronto prima del 18 novembre, data in cui il Consiglio comunale sarà chiamato a votare la mozione di sfiducia al Sindaco.

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«In questa fase – sottolinea il coordinatore cittadino Paolo Romano – la priorità assoluta è fare chiarezza sulla situazione politico-amministrativa della città. Sarebbe politicamente inopportuno avviare discussioni su nuove alleanze, scenari futuri o possibili assetti amministrativi senza aver prima affrontato il passaggio istituzionale rappresentato dalla mozione di sfiducia».

Una posizione dettata, secondo il partito, da una precisa esigenza di serietà, coerenza e rispetto nei confronti dei cittadini e delle istituzioni. Per Fratelli d’Italia, infatti, non è possibile anteporre ragionamenti sulle future alleanze alla necessità di assumere una posizione chiara sull’attuale amministrazione.

Soltanto dopo il 18 novembre, e alla luce dell’esito della votazione in Consiglio comunale, il partito valuterà l’eventuale avvio di un confronto politico, nel rispetto della propria identità e nell’esclusivo interesse della città.

«Non si tratta di una chiusura al dialogo – conclude Romano – ma di una questione di metodo, rispetto istituzionale e coerenza politica. Prima si chiarisce il presente, poi si discute del futuro».

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