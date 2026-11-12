Accanto a Macron svengono due membri della Guardia Repubblicana

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Più spavento che conseguenze gravi. Mercoledì 11 novembre, due membri della Guardia Repubblicana hanno accusato un malore mentre si trovavano sul piazzale del Palazzo dell’Eliseo, al fianco di Emmanuel Macron, che si apprestava ad accogliere il presidente slovacco Peter Pellegrini.

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Nelle immagini riprese dall’agenzia Reuters, il Presidente della Repubblica appare in cima alla scalinata dell’Eliseo, circondato – come previsto dal protocollo – da diverse guardie d’onore.

Nel momento in cui risuona la musica che annuncia l’arrivo dell’auto di Peter Pellegrini nel cortile, uno dei soldati sembra inizialmente perdere l’equilibrio, facendo oscillare la sciabola che tiene tesa nel braccio. Pochi secondi dopo, il militare crolla a terra, urtando il pilastro alle sue spalle.

Allertati dal rumore, Emmanuel Macron e diverse persone presenti nelle vicinanze si precipitano verso l’uomo, ancora a terra. Il militare viene quindi portato via. Poco dopo, anche una seconda guardia accusa un malore, questa volta fuori dall’inquadratura delle telecamere.

Una fonte dell’Eliseo ha voluto rassicurare sulle condizioni di salute delle guardie: «Hanno avuto dei malori vagali e sono stati soccorsi immediatamente. Non hanno riportato ferite e stanno bene».

L’episodio ha suscitato, tra le altre, la reazione di Bally Bagayoko. Su X, il sindaco di Saint-Denis ha rivolto un «pensiero particolare» ai due uomini, ricordando che «dietro l’uniforme c’è un uomo, un militare che compie la propria missione al servizio della Repubblica».

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