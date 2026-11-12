Centrodestra a Siracusa, Bordone (Grande Sicilia) apre al dialogo: «Fratelli d’Italia venga al tavolo di sabato, pronti anche a rinviare a lunedì»

Il coordinatore cittadino risponde ai consiglieri Romano e Cavallaro e rinnova l'invito al coordinatore provinciale Salvo Coletta: «Basta comunicati e post sui social, siamo saldamente nel centrodestra e serve una visione unitaria».