Centrodestra a Siracusa, Bordone (Grande Sicilia) apre al dialogo: «Fratelli d’Italia venga al tavolo di sabato, pronti anche a rinviare a lunedì»

SIRACUSA / POLITICA – Un invito esplicito a superare la stagione delle polemiche a mezzo stampa per tornare a confrontarsi nelle sedi politiche naturali. È la linea tracciata da Emiliano Bordone, coordinatore cittadino per Siracusa di Grande Sicilia, che interviene in replica alle recenti dichiarazioni dei consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Paolo Romano e Paolo Cavallaro, rilanciando la proposta di una riunione unitaria della coalizione.
Al centro dell’intervento di Bordone vi è la convocazione del tavolo provinciale autoconvocato dai partiti del centrodestra aretuseo per il prossimo fine settimana, indicato come passaggio chiave per ricomporre le fratture e definire una strategia condivisa sul futuro amministrativo del capoluogo.
Bordone: «Basta dialogare sui social, confrontiamoci attorno a un tavolo»
Nella sua nota, l’esponente di Grande Sicilia richiama gli alleati alla necessità di abbandonare gli scontri mediatici per affrontare nel merito i nodi politici della coalizione:
«In risposta alle dichiarazioni di Paolo Romano e Paolo Cavallaro, consiglieri comunali di Fratelli d’Italia a Siracusa, Grande Sicilia ribadisce la propria volontà di avviare una riorganizzazione del centrodestra siracusano. Proprio per questo rinnoviamo l’invito a Fratelli d’Italia a partecipare alla riunione di coalizione di sabato, sede naturale nella quale confrontarsi. Non si può continuare a dialogare attraverso comunicati stampa o post sui social network. È necessario sedersi attorno al tavolo, analizzare la situazione e confrontarsi sulle strategie unitarie all’interno del centrodestra».
La collocazione politica e la disponibilità per il coordinatore Coletta
Pur riconoscendo l’approccio moderato mantenuto dai due consiglieri meloniani, Bordone rivendica con fermezza l’appartenenza del movimento all’area del centrodestra, richiamando gli equilibri in seno all’esecutivo regionale e aprendo a un eventuale slittamento della riunione per favorire la massima partecipazione:
- Identità e collocazione: «Pur apprezzando i toni pacati usati dai consiglieri Romano e Cavallaro, non spetta di certo a loro stabilire quale sia la collocazione politica del nostro movimento: Grande Sicilia è e rimane saldamente nell’area del centrodestra. Lo dimostra anche il ruolo che il movimento svolge a livello regionale, dove il contributo di Grande Sicilia è determinante per garantire la stabilità del governo».
- Apertura sul calendario: «Per questo rinnovo l’invito a Fratelli d’Italia a partecipare al tavolo di concertazione di sabato prossimo. Ci rendiamo anche disponibili a spostare a lunedì prossimo la data della riunione, qualora il Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia, Salvo Coletta, fosse impossibilitato a prenderne parte nel fine settimana».
«L’obiettivo non è soltanto affrontare le questioni attuali ma costruire un metodo di confronto e una visione condivisa per il futuro della coalizione», conclude Emiliano Bordone.
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