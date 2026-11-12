Siracusa, affondo di Cannata (FdI) su Carta: «Predica bene e razzola male, il 18 novembre voti la sfiducia al sindaco Italia»

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SIRACUSA / POLITICA – Si alza ulteriormente la tensione politica nel capoluogo aretuseo a pochi giorni dalla delicata seduta del Consiglio comunale dedicata alla mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Francesco Italia. Ad accendere la miccia è l’onorevole Luca Cannata, deputato nazionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Commissione Bilancio alla Camera, che sferra un duro attacco frontale contro Giuseppe Carta, leader di Grande Sicilia.

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Al centro della replica del parlamentare meloniano vi sono le recenti dichiarazioni di Carta relative ai dati del Rapporto SVIMEZ e alle prospettive di sviluppo economico del territorio siracusano, ritenute da Cannata in netto contrasto con l’azione amministrativa portata avanti proprio dal movimento autonomista all’interno dell’esecutivo cittadino.

Nella sua nota di risposta, Cannata chiama direttamente in causa le responsabilità politiche di Grande Sicilia nel governo della città capoluogo, snocciolando una serie di indicatori critici relativi alla qualità della vita e all’efficienza dei servizi pubblici:

“Giuseppe Carta dice che Siracusa può diventare un laboratorio di sviluppo e che ‘dobbiamo costruire’. Cominci dal capoluogo, dove Grande Sicilia siede in giunta con Francesco Italia e condivide la responsabilità di come vengono amministrati i servizi. Nella classifica 2025 del Sole 24 Ore la provincia di Siracusa è penultima per qualità della vita e terz’ultima per startup innovative. Nel capoluogo, secondo Legambiente, la rete perde il 65,1% dell’acqua immessa e il trasporto pubblico registra appena sette viaggi per abitante all’anno. Carta parla di innovazione e servizi efficienti: dica ai siracusani quali risultati ha ottenuto la maggioranza che il suo movimento sostiene”.