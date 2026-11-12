Catania, il ministro Musumeci all’evento “Oltre l’emergenza”: «Serve un nuovo patto tra cittadini e istituzioni sulla prevenzione»

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CATANIA / CRONACA & ISTITUZIONI – La cultura della prevenzione, la gestione dei rischi idrogeologici e le nuove sfide legate alla sicurezza informatica delle infrastrutture pubbliche. Sono questi i pilastri al centro dell’intervento del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, giunto a Catania a margine della tre giorni “Oltre l’emergenza”, l’iniziativa promossa per mettere a confronto ben 75 relatori provenienti dal mondo accademico, dalla comunità scientifica, dagli ordini professionali e dalle istituzioni pubbliche.

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Il sondaggio Demopolis per Casa Italia: «Il 78% degli italiani sa di vivere su un territorio fragile»

Nel corso del suo intervento, Musumeci ha commentato i dati dell’indagine realizzata dall’Istituto Demopolis per il Dipartimento Casa Italia, da cui emerge come quasi otto cittadini su dieci temano possibili danni legati a frane e alluvioni nei prossimi mesi. Secondo il ministro, la consapevolezza diffusa deve ora tradursi in una responsabilità condivisa:

«Questo di Catania è un evento di grande valore perché mette a confronto 75 relatori appartenenti al mondo della comunità scientifica, accademica, delle professioni e delle istituzioni pubbliche. Sarà illustrato il sondaggio realizzato dall’Istituto Demopolis che dice, ed è incoraggiante, che il 78% dei cittadini italiani ha consapevolezza di vivere su un territorio fragile. Il problema è che gli italiani continuano a chiedere sicurezza alle istituzioni ma loro non intendono produrne di sicurezza, ed invece serve questo nuovo patto fra cittadini e istituzioni».

Richiamando l’attività del Dipartimento Casa Italia, il titolare della Protezione civile ha quindi sintetizzato le tre direttrici strategiche dell’azione governativa: “conoscere, prevenire, ricostruire”, ribadendo la necessità di superare l’approccio puramente emergenziale.

Allarme attacchi informatici alle scuole: «Investire sulla difesa cyber, basta speculazioni sui fondi»

Interpellato dai cronisti anche in merito alla recente ondata di attacchi informatici che nelle ultime settimane ha preso di mira diversi istituti scolastici, il ministro ha richiamato l’attenzione sull’evoluzione delle minacce moderne e sulla necessità di adeguare gli stanziamenti dedicati alla difesa nazionale e delle infrastrutture sensibili, respingendo le polemiche politiche sull’impiego dei fondi:

«Dobbiamo lavorare sempre meglio e sempre di più quando parliamo di fondi per la sicurezza e quando parliamo anche di questo genere di attacchi. Naturalmente non siamo più soltanto alla guerra con i carri armati e con i bombardamenti e mi dispiace che qualche forza politica voglia speculare sul tema delle risorse per la sicurezza».

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