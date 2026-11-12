E’ morto il grande giornalista Toni Capuozzo

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È venuto a mancare all’età di 77 anni Toni Capuozzo, storico giornalista di guerra, inviato di punta di Mediaset e volto simbolo del Tg5, Tg4 e Studio Aperto. Cronista d’altri tempi che amava “consumare le suole delle scarpe”, Capuozzo ha raccontato con profonda umanità e rigore i conflitti più drammatici degli ultimi decenni, dalla ex Jugoslavia all’Iraq, dove fu anche sequestrato nel 2004.

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Nato a Palmanova nel 1948 e cresciuto professionalmente tra la carta stampata e la televisione, è rimasto impresso nella memoria collettiva non solo per i suoi reportage, ma anche per il coraggioso salvataggio del piccolo Kemal durante l’assedio di Sarajevo. Autore di programmi di successo come Terra! e Giganti, scrittore e uomo di teatro, lascia un vuoto incolmabile nel giornalismo italiano.

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