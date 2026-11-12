Siracusa, centrodestra diviso sulla sfiducia a Italia: botta e risposta tra Vinciullo e Cannata

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La mozione di sfiducia al sindaco Francesco Italia, in vista del voto in Consiglio comunale del prossimo 18 novembre, accende lo scontro all’interno del centrodestra siracusano. Ancora una volta a confrontarsi a distanza, attraverso comunicati stampa dai toni polemici, sono Vincenzo Vinciullo, commissario provinciale di Grande Sicilia, e Luca Cannata, deputato nazionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Commissione Bilancio della Camera.

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Al centro della disputa la posizione di Grande Sicilia, i cui rappresentanti fanno parte dell’attuale Giunta comunale, e la richiesta di ricomporre il centrodestra attorno a un tavolo di confronto.

Ad aprire il confronto è Vinciullo, che accusa Cannata di concentrare le proprie energie sulle polemiche anziché sulle questioni amministrative e sul futuro del territorio. «Luca Cannata sembra ossessionato, da qualche settimana a questa parte, da Grande Sicilia. Giornalmente insiste sulle polemiche e sugli attacchi personali», dichiara il commissario provinciale, rivendicando il lavoro del proprio movimento per lo sviluppo della provincia.

Vinciullo contesta inoltre al parlamentare di Fratelli d’Italia la mancata partecipazione alle riunioni del centrodestra e agli incontri di coalizione. «Se ritiene davvero che le sorti dell’amministrazione comunale di Siracusa siano nelle mani di Grande Sicilia, dovrebbe fare autocritica e chiedersi perché lui si ritrovi completamente fuori dai giochi. Non è che forse ha sbagliato strategia politica, creando il vuoto attorno a sé?».

Da qui l’invito a superare le contrapposizioni attraverso un tavolo di concertazione, considerato la sede più opportuna per affrontare anche le divergenze tra le forze politiche.

La replica di Cannata non si fa attendere e sposta il confronto direttamente sulla permanenza di Grande Sicilia nell’amministrazione Italia. «Vinciullo c’è o ci fa? Gli basterebbe guardare dove siedono gli assessori del suo movimento. Sono nella Giunta di Francesco Italia. Lui e Carta tengono in piedi questa amministrazione e ora vorrebbero chiamarci a un tavolo di centrodestra per farci condividere il loro fallimento».

Il deputato chiarisce quindi le ragioni della propria assenza: «Finché Grande Sicilia resta in giunta con Italia, con lui a un tavolo non mi siedo». Cannata rivendica la scelta di Fratelli d’Italia di stare all’opposizione, ricordando che i consiglieri del partito hanno firmato la mozione di sfiducia e voteranno a favore.

Nella sua replica cita anche alcuni dati sulla situazione cittadina: Siracusa all’87° posto su 106 nel rapporto Ecosistema Urbano 2026, perdite della rete idrica pari al 65,1% e sette viaggi per abitante all’anno nel trasporto pubblico. Richiama inoltre il posizionamento della provincia nella classifica sulla qualità della vita del Sole 24 Ore.

Infine, Cannata chiama direttamente in causa Vinciullo e il deputato regionale Carta, chiedendo loro di chiarire pubblicamente come voteranno i consiglieri di Grande Sicilia il 18 novembre.

«Se Vinciullo vuole ricomporre il centrodestra a Siracusa, cominci da quel voto. Se sceglie ancora Italia, si tenga la sua maggioranza e risponda ai siracusani dei suoi risultati», conclude Cannata.

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