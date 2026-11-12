Isole minori di Sicilia, nasce un tavolo tecnico itinerante sui collegamenti marittimi: tariffe bloccate sulle tratte regionali

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PALERMO / POLITICA & TRASPORTI – Un tavolo tecnico itinerante, pensato per raccogliere direttamente sui territori le istanze delle comunità insulari e programmare in maniera condivisa il futuro dei collegamenti marittimi. È questo il principale risultato scaturito dall’incontro tenutosi oggi a Palazzo d’Orléans tra gli otto sindaci delle 14 isole minori della Sicilia, l’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò e il capo di gabinetto della Presidenza della Regione, Salvatore Sammartano.

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L’organismo si riunirà con cadenza mensile toccando a turno tutte le isole siciliane: il debutto ufficiale è già fissato per il prossimo 30 novembre a Palazzo d’Orléans. L’obiettivo strategico è raccogliere suggerimenti, osservazioni e valutazioni operative in vista del nuovo bando di gara per i collegamenti da e verso le isole, atteso per il prossimo anno e che l’amministrazione regionale intende affidare a Invitalia.

Tariffe invariate sulle tratte regionali e risorse per compensare i rincari statali

Nel corso del confronto odierno, i primi cittadini hanno espresso apprezzamento per l’azione del governo guidato da Renato Schifani, che finora ha evitato qualsiasi aumento tariffario su tutte le tratte marittime di competenza regionale nonostante la spinta dell’inflazione e il rincaro dei carburanti.

Parallelamente, l’assessore Aricò ha prospettato l’intenzione di richiedere all’Assemblea Regionale Siciliana lo stanziamento di ulteriori risorse finanziarie per compensare gli aumenti dei costi registrati invece sulle tratte gestite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Aricò: «Studio socio-economico per il piano dei trasporti e fondo per i porti»

A margine del vertice, l’assessore regionale alle Infrastrutture ha confermato gli impegni assunti dall’esecutivo nei confronti delle amministrazioni isolane:

«Condivido le richieste avanzate dai sindaci e ribadisco che le tratte regionali non subiranno alcun aumento. Ci impegneremo a redigere uno studio socio-economico per la predisposizione del piano dei trasporti delle isole. Inoltre, il governo istituirà un fondo per la manutenzione ordinaria degli scali portuali, risorse che saranno gestite direttamente dalle amministrazioni comunali. Con questi ulteriori provvedimenti confermiamo la vicinanza del governo Schifani alle comunità isolane», dichiara Alessandro Aricò.

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